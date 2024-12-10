بيدمروا الأسطول البحري، غارات إسرائيلية كثيفة قرب ميناء اللاذقية السوري (فيديو)

شنَّت إسرائيل غارات على مواقع عسكرية ومخازن أسلحة في مناطق متفرقة من سوريا، بعدما أعلنت فصائل المعارضة عن إسقاط الرئيس بشار الأسد.

وقالت مصادر أمنية سورية إن هجومًا إسرائيليًّا استهدف منشأة دفاع جوي، قرب ميناء اللاذقية السوري المطل على البحر المتوسط.



وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو هاجم سفنا للقوات البحرية السورية في ميناء اللاذقية ودمرها بالكامل.

انفجارات في مطار القامشلي. نتيجة قصف جوي

وانفجار ايضًا في الفوج 54 في القامشلي وهي مناطق سلمها النظام السوري لمليشيا قسد pic.twitter.com/y3Olk6pRiE December 9, 2024



وأضافت الإذاعة أنه جرى "استهداف أكثر من 250 هدفًا عسكريًّا في سوريا في واحدة من أكبر العمليات في تاريخ القوات الجوية".

كما استهدفت الغارات الإسرائيلية مركزًا حكوميًّا يقال إنه مرتبط بإنتاج اسلحة كيميائية في برزة في العاصمة أيضًا.

انفجارات في مطار القامشلي. نتيجة قصف جوي

وانفجار ايضًا في الفوج 54 في القامشلي وهي مناطق سلمها النظام السوري لمليشيا قسد pic.twitter.com/y3Olk6pRiE — وكالة BAZ الاخبارية (@baznewz) December 9, 2024

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن إسرائيل شنت 140 غارة مساء أمس الإثنين على مواقع تابعة للجيش السوري في مختلف أنحاء البلاد.

وقال مصدران أمنيان سوريان إن طائرات إسرائيلية قصفت ما لا يقل عن ثلاث قواعد جوية رئيسية للجيش السوري تضم عشرات المروحيات والطائرات الحربية.

انفجارات في مطار القامشلي. نتيجة قصف جوي

وانفجار ايضًا في الفوج 54 في القامشلي وهي مناطق سلمها النظام السوري لمليشيا قسد pic.twitter.com/y3Olk6pRiE — وكالة BAZ الاخبارية (@baznewz) December 9, 2024

وأضاف المصدران أن قاعدة القامشلي الجوية في شمال شرق سوريا وقاعدة شنشار في ريف حمص ومطار عقربا جنوب غربي العاصمة دمشق تعرضت جميعها للقصف.

ووفق المصدرين، شنت إسرائيل عدة ضربات على مركز أبحاث على مشارف دمشق ومركز للحرب الإلكترونية بالقرب من منطقة السيدة زينب بالعاصمة.

وكانت إسرائيل قد شنّت منذ بدء الحرب في سوريا عام 2011 مئات الضربات الجوية، مستهدفة مواقع تابعة للقوات الحكومية وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله.

ورغم أنها نادرا ما أكدت تنفيذها، لكنّها كررت عزمها التصدّي لمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

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