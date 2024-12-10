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حوادث

المشدد 6 سنوات لـ"سايس" يتاجر في المخدرات بمنشأة ناصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 6 سنوات في حيازة المواد المخدرة، وبيعها بمنطقة منشأة ناصر.

 

ضبط متهم بحيازة مخدرات في منشأة ناصر

 وكانت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد بحيازة شخص مواد  مخدرة، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، من القبض علي “سايس” له معلومات جنائية وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الحشيش المخدر وأقراص الترامادول،ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بهدف الربح والاتجار غير المشروع، والمبلغ المالي حصيلة البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات القاهرة منطقة منشأة ناصر مديرية أمن القاهرة

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