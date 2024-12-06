تفاصيل مقتل شاب بسبب خلاف على بيع المخدرات بمنشأة القناطر

شهد مركز شرطة منشأة القناطر في الجيزة مقتل شاب وإلقائه من الدور الرابع بأحد العقارات على يد 4 أشخاص من بينهم سيدة بسبب خلاف على بيع مخدر الآيس.

وكان المجني عليه قد توجه لبيع كميات من مخدر الآيس لأربعة أشخاص بإحدى القرى بمنطقة منشأة القناطر، مقابل مبالغ مالية ولكن سرعان ما اكتشف المتهمين أن المخدر الذي جلبه لهم المجني عليه لشرائه عبارة عن ملح وليس مخدر الآيس، وتظاهر المجني عليه أنه لم يعرفه لكنهم لم يصدقوه وتشاجروا مع المجني عليه وقاموا بإلقائه من أعلى أحد العقارات ليسقط صريعا أمام أهالي المنطقة الذين تجمعوا حول المجني عليه

وتم إبلاغ شرطة النجدة التي حضرت على رأس قوة أمنية من وحدة المباحث وتبين أن الجثة لشاب يحمل معلومات جنائية يتاجر في المخدرات، ومصرعه نتيجة سقوطه من علو، وأفادت التحريات الأولية بأن 4 أشخاص بينهم سيدة قاموا بإلقائه بسبب خلافات على تجارة مخدرات، وأمكن ضبطهم وإيداع الجثمان المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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