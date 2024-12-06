معنى «ترهقها قترة»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لخواتيم سورة عبس

معنى قترة، تناول الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لخواتيم سورة عبس، حال الكافرين يوم القيامة، موضحا معنى غبرة وقترة في الآيات الكريمة.

سورة عبس

قال تعالى: «وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَة (40) تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ (41) أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ (42)».

سورة عبس الآية 40

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لخواتيم سورة عبس

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: أما القسم المقابل لهذا القسم، فقد عبر عنه - سبحانه - بقوله: ( وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ) أي: عليها غبار، من شدة الهم والكرب والغم الذي يعلوها.



معنى قترة

وتابع الشيخ طنطاوي: ( تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ) أي: تغشاها وتعلوها ظلمة وسواد، وذلة وهوان، من شدة ما أصابها من خزى وخسران. يقال: فلان رهقِه الكرب، إذا اعتراه وغشيه. ( أولئك ) يعنى أصحاب تلك الوجوه التي يعلوها الغبار والسواد ( هُمُ الكفرة الفجرة ) أي: الجامعون بين الكفر الذى هو فساد الاعتقاد، وبين الفجور الذى هو فساد القول والفعل.

سورة عبس الآية 41

واختتم بالدعاء: نسأل الله - تعالى - أن يجعلنا جميعا من أصحاب الوجوه المسفرة، الضاحكة المستبشرة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

من هو الشيخ محمد سيد طنطاوي؟

الدكتور محمد سيد طنطاوي من مواليد عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

سورة عبس الآية 42

تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط، حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

مؤلفات الشيخ محمد سيد طنطاوي

كان للشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

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