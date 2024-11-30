الأحد 01 ديسمبر 2024
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دين ودنيا

من هم أصحاب المشأمة، وما سبب تسميتهم بهذا الاسم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

أصحاب المشأمة، ذكر الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـسورة الواقعة، من هم أصحاب المشأمة، موضحا سبب تسميتهم بهذا الاسم.


سورة الواقعة الآية 9

قال تعالى: «وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ».

وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. [ الواقعة: 9]
سورة الواقعة الآية 9


تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 من سورة الواقعة

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: سمى الآخرون بأصحاب المشأمة، لأنهم مشائيم، أي: أصحاب شؤم على أنفسهم، لأنهم طغوا وآثروا الحياة الدنيا، فكانت عاقبتهم النار، أو سموا بذلك، لأنهم يؤتون كتبهم بشمائلهم، أو لأنهم يذهب بهم ذات الشمال إلى النار، والعرب تسمى الشمال شؤما، كما تسمى اليمين يمنا.


التحقير من أصحاب المشأمة

وأضاف الشيخ طنطاوي: والتعبير بقوله: «ما أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ» للتفخيم والإعلاء من شأنهم، كما أن التعبير بقوله- تعالى-: «ما أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ» للتحقير والتعجيب من حالهم، وجملة: «ما أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ» مكونة من مبتدأ- وهو ما الاستفهامية-، وخبر وهو ما بعدها، وهذه الجملة خبر لقوله «فَأَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ». ووضع فيها الاسم الظاهر موضع الضمير للتفخيم، بخلاف وضعه في أصحاب المشأمة، فهو للتشنيع عليهم.

<strong>الشيخ محمد سيد طنطاوي</strong>
الشيخ محمد سيد طنطاوي

واختتم قائلا: وشبيه بهذا الأسلوب قوله- تعالى-: «الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ»، و«الْقارِعَةُ مَا الْقارِعَةُ» ولا يؤتى بمثل هذا التركيب إلا في مواضع التفخيم، أو التعجيب، والمعنى: فأصحاب الميمنة، أي شيء هم في أحوالهم وصفاتهم الكريمة، وأصحاب المشأمة، أي شيء هم في أحوالهم وصفاتهم القبيحة؟. وقد ترك هذا الاستفهام التعجيبى على إبهامه، لتذهب النفس فيه كل مذهب من الثواب أو العقاب.

 

الشيخ محمد سيد طنطاوي

والدكتور محمد سيد طنطاوي من مواليد عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

 تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط، حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

 

مؤلفات الشيخ محمد سيد طنطاوي

وقد كان للشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

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