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محافظات

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في محافظة الفيوم

اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم في محافظة الفيوم، فيتو

استقرت اسعار الدواجن في محافظة الفيوم، عند أسعار أمس، وتراوحت  اسعار الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء،  ما بين 80 و88 جنيها للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 80 حنيها.

 كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى مابين 105 و115 جنيها، واسعار البط المولر مابين 90 جنيها، و95 جنبها للكيلو، والبط الفرنساوي  الأبيض مابين 88 جنيها و90 جنيها، والبط البلدي هجين مابين  100   جنيها و110 جنيهات، والبط البلدي الحر تربية بيتي 115 جنيها،  وسعر كيلو الارنب البلدي 105 جنيها، والبط الميسكوفي 115 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 120 و125 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه   175  و 180 جنيها  وفي السوبر ماركت 190 جنيها،  وكيلو الاوراك 85 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 100 جنيها، كيلو صدور بالعظم 130 جنيها، كيلو الدبابيس130جنبها، كيلو شيش طاووق 170 جنيها، كيلو حمام كداب 130 جنيها، كيلو كبدة صافى 115  جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 180 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 180 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمه 180 جنيها، كيلو الأجنحة 67 جنيها، كيلو الهياكل 47 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو الي 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواي الفيوم.

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يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حده، فالقرى التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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