الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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عقارات

وزير الإسكان يتابع خطة مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحى للعام المالى الحالى

اجتماع وزير الإسكان
اجتماع وزير الإسكان

 عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا، لمتابعة خطة مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، للعام المالى الحالى 2024/2025، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك.


ووجه المهندس شريف الشربيني، مسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، بدراسة المشروعات والاحتياجات المتعلقة بمد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن والقرى المخدومة على مستوى الجمهورية.


كما أكد وزير الإسكان، ضرورة وضع مجموعة من المعايير والضوابط الفنية المدروسة فيما يتعلق بخطة مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، على أن تستهدف تلك المشروعات تقديم الخدمة لأكبر عدد من المواطنين بالمدن والقرى المخدومة سابقًا.

 

يتواصل التقديم على أراضى الإسكان المتوسط ضمن برنامج مسكن التى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية حتى يوم 6 /1 /2025.

وتطرح بمدينة غرب قنا  223 قطعة أرض بمتوسط مساحة 209 أمتار مربعة بمتوسط سعر المتر 903 آلاف جنيه، والتقديم والحجز بالموقع الإلكتروني مسكن.

وتتمثل خطوات حجز أراضى الإسكان المتوسط في التالي:

-الحجز من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز من هنا 

 

-تبدأ خطوات حجز قطع الأراضى المطروحة، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به.

 

-يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي)، ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بهما، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي).

-استكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلًا بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزًا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)، وحتى استخراج  استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الكراسة.

-الموقع الإلكتروني سيتيح للحاجزين معرفة عدد الراغبين في حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز.

-في حالة التزاحم سيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفي حالة التساوي سيتم الاحتكام إلى القرعة العلنية بين الحاجزين.

الطرح يأتى في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها.

 

تطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية 

 عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا صباح اليوم، مع مسئولي إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الأصول العقارية والتطوير المؤسسي، لمناقشة مقترحات تطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني، مقترحات ومحاور خطة العمل المبدئية التي أعدتها الشركة بالتعاون مع فريق العمل بالهيئة، لتطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الأصول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستمع إلى شرح وافٍ عن المحاور التي تضمنتها خطة العمل.

الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والطرق بمنطقة الحزام الأخضر

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والطرق بمنطقة الحزام الأخضر على مساحة إجمالية 10200 فدان تقريبًا بمدينة 6 أكتوبر.

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