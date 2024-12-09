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صحة الدقهلية: استقبال 17 ألف حالة وتتظيم 60 اجتماعًا فنيًّا خلال نوفمبر الماضي

صحة الدقهلية، فيتو
صحة الدقهلية، فيتو

استعرض الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة في الدقهلية جهود وأنشطة إدارة العلاج الطبيعى خلال نوفمبر  الماضى، والتى تضمنت تجهيز، وافتتاح عيادة العلاج الطبيعي بوحدة طب سلامون التابعة لإدارة المنصورة، بالإضافة إلى استقبال 17 ألف و300 حالة. 

استقبال 17 ألف و300 حالة في العلاج الطبيعى 

وأضاف "مدكور" أنه فى إطار متابعة سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمرضى فقد تم تكثيف المرور على أقسام العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات التابعة لإدارات: (ميت غمر - بلقاس - السنبلاوين - أجا - تمي الأمديد - شربين - منية النصر - ميت سلسيل - الجمالية - المنزلة - المطرية – جمصة) بواقع 50 جولة تفقدية.

تنظيم 60 إجتماعًا فنيًّا بمختلف مستشفيات الدقهلية

 


وكشف الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى أن الشهر الماضى قد شهد  تدريبًا ميدانيًا على رأس العمل بوحدة طب أسرة شها التابعة لإدارة المنصورة  بعنوان (دور العلاج الطبيعي لحالات مرضى الغسيل الكلوى) وتنظيم 60 إجتماعًا فنيًا بمختلف مستشفيات الدقهلية (منية النصر – جمصة- السنبلاوين – دكرنس-  بلقاس – شربين – المنزلة – المطرية-ميت غمر ) بهدف رفع كفاءة ممارسى وأخصائي العلاج الطبيعي. 

فيما أوضح الدكتور أكرم عبد المنعم، مدير إدارة العلاج الطبيعي أن وحدات وأقسام إدارته قد أجرت خلال الشهر الماضى نحو  33809 جلسة، من بينها 23419 جلسة بالعيادات الخارجية، و6668  لمرضى الغسيل الكلوى، بالإضافة إلى 1331 حالة بالعناية والداخلي ونحو 1724 جلسة أطفال. 


ولفت عبد المنعم الى أنه تم عقد 4 دورات بالتعاون مع قطاع التدريب والبحوث التابع لوزارة الصحة والسكان بمستشفيات(السنبلاوين -ــ وحدة شاوة -ــ بلقاس _ مركز طب أسرة دموه) تحت عنوان دور العلاج الطبيعي لتأهيل أمراض الجهاز العضلى الحركى فى الفترة من 3 /11 /2024 وحتى 28 /11 /2024 ولمدة أربعة أسابيع بمشاركة   120 متدربًا على الطرق الحديثة فى التعامل مع مشاكل القوام انحناءات العمود الفقرى وتأهيل مرضى العنايات وكذلك تأهيل مرضى الغسيل الكلوي والأطفال ورعايتها. 

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