كامل الوزير ومحافظ الشرقية يتفقدان مصانع الغزل والنسيج بمدينة العاشر

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جولة تفقدية بمصانع كبري رائدة في صناعة الغزل والنسيج بمدينة العاشر من رمضان.

الفريق الوزير والمحافظ يشيدون بالانتاح وجودته

تفقد الوزير والمحافظ متحف فريد خميس والذي يضم الهرم الزجاجي (أول نول)، مصنع الخيوط 1، مصنع CRM للسجاد، بالإضافة إلى المخزن المطور مشيدين بحجم الإنتاج وجودته التي تفوق المنتجات العالمية وكذلك العمالة المدربة على أعلى مستوى وإلتزامهم بتطبيق إجراءات الأمان والسلامة والصحة المهنية بجانب دورهم في دفع مسيرة البناء والإنتاج.

الصناعة من اهم الملفات التى تهتم بها الدولة

أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن قطاع الصناعة يُعد أحد الملفات التي توليها الدولة إهتمامًا كبيرًا في ظل التغيرات الدولية والإقليمية التي يمر بها العالم، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل فورًا على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة، وذلك من اجل توطين وتشجيع الصناعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص وجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

المحافظ يشيد بالنساجون الشرقيون

بينما أوضح المهندس حازم الأشموني أن مجموعة النساجون الشرقيون تُعد واحدة من أبرز وأهم القلاع الصناعية في مصر والتي تسهم بشكل كبير في النهوض بالإقتصاد الوطني، والذي يستهدف مضاعفة الطاقات الإنتاجية وتحسين الجودة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية

جذب المستثمرين وتعظيم الصناعة المصرية

وأكد أن حرص الدولة على تشجيع رجال الأعمال وجذب المستثمرين وتعظيم الصناعة المصرية والتقليل من الإعتماد على الإستيراد وتهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الإستثمارات ولتوفير فرص عمل للشباب الجاد الراغب في حياة كريمة.

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