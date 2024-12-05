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أخبار مصر

محافظ القاهرة يفتتح معرض عرض "صنع في دمياط" للأثاث

جانب من الافتتاح،
جانب من الافتتاح، فيتو

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وم. شيماء الصديق نائب محافظ دمياط نائبًا عن محافظ دمياط افتتاح فعاليات معرض "صنع في دمياط" للأثاث بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر، بحضور م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وباسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

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محافظ القاهرة يشيد بالمعروضات 


وخلال جولته بالمعرض أشاد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بالمعروضات وجودتها وأسعارها التنافسية، وأكد أن محافظة دمياط تتمتع بشهرة واسعة بجودة وتنوع منتجاتها من الأثاث، مشيرًا إلى أن المعرض يعكس اهتمام الدولة المصرية وأجهزتها المختلفة بتوطين ودعم الصناعات الوطنية باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطنى، ولتحقيق التنمية بهذا القطاع ودعم محاور الاستراتيجية  الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠.

ويشارك فى المعرض المقام بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  ٦٦ عارضًا بالتعاون مع الغرفة التجارية بدمياط،  وشركة مدينة دمياط للأثاث،  واللجنة التعاونية لصناعة الأثاث،  والجمعيات التعاونية بدمياط لعرض منتجاتهم أمام جمهور القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لها، بأسعار تنافسية تلبي احتياجات الجمهور.

 

وتمتد فعاليات المعرض لمدة عشرة أيام من اليوم وحتى ١٤ ديسمبر الجارى، حيث يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

ويضم معرض "صنع في دمياط" مجموعة متنوعة من الأثاث الدمياطى الفاخر ذي السمعة العالمية، والذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية والتصميمات التراثية والعصرية التي تناسب مختلف الأذواق، وذلك بأسعار تنافسية في متناول المستهلك المصري الراغب في تجهيز منزله واقتناء قطع الأثاث المميزة.

 

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة الغرفة التجارية بدمياط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

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