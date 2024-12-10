د. حامد عمار.. دراسة مثيرة لشيخ التربويين عن شخصيتي الفهلوي والهباش والفارق بينهما.. وعلاقتهما بالانفتاح الاقتصادي في زمن السادات

الفهلوى ، اهتم الدكتور حامد عمار أستاذ علوم التربية بجامعة عين شمس الذى رحل فى مثل هذا اليوم 9 ديسمبر عام 2014، بدراسة شخصية الفهلوي وأعد دراسة بحثية في ذلك.

ولد حامد عمار الملقب بشيخ التربويين عام 1921 بقرية سلوا محافظة أسوان، وحصل على ليسانس الآداب فى التربية جامعة القاهرة ــ فؤاد الأول سابقا ــ وكانت رسالته للدكتوراة بعنوان " التنشئة الاجتماعية فى قرية مصرية ".

للدكتور حامد عمار دراسات عديدة كان آخرها دراسته عن "المصرى من الفهلوى إلى الهباش "، حيث أظهرت الدراسة أن لشخصية الفهلوى سمات تتسم بقدرتها على التكيف السريع والقدرة على التلون مع الموقف ونقيضه فى لمح البصر وفيما يشبه الإلهام بما هو مطلوب فى هذه اللحظة فيستجيب على الفور ويتباهى بأنه يستطيع أن يلاعب الجن الأحمر ويعايش ملائكة السماء والأرض فى نفس اللحظة ودون أى مجهود، ومن هنا يستطيع هذا النمط أن يساير كل تغير ويتعامل مع أى جديد دون ارتباك أو حيرة بالمسايرة وإخفاء المشاعر الحقيقية بوضع عبارة نهاية تقول "أهوه كلام " وهذه النزعة هى التى جعلت المصرى يستطيع التعامل مع حكام وولاة وسلاطين بلغوا غاية الظلم والاستبداد.

النكتة السريعة من سمات الفهلوى



وتوضح دراسة حامد عمار أن السمة الثانية لـ الفهلوى هى النكتة السريعة، فحين تحاصر المصرى الهموم والأزمات وتضيق من حوله فهو يشارك فى الأحداث بالتعليق الساخر عليها وتظهر النكتة وراء النكتة فيضحك ويخفف بذلك من الضغط العصبى عليه، وهذا ما جعل المفكر أحمد أمين يقول فى كتابه قاموس العادات والتقاليد المصرية إن النكتة كانت سلاحا مصريا يلجأ إليها المصرى تعويضا عما أصاب الشعب من كبت سياسى واجتماعى تنفيسا له من الضائقات التى تنغص عليه حياته مما يجعل الحياة أمرا محتملا.



والنكتة عند المصريين مختلفة عنها عند الشعوب الأخرى فهى اولا احدى السمات المميزة للشخصية المصرية، فالمصرى يستطيع تأليف النكتة وكذلك الاستماع لها حتى لو تكرر سماعه لها، وكأن مجرد سماع النكتة يكفى لإنهاء اى مشكلة او هى حل لها.

سمة تأكيد الذات



أما السمة الثالثة لـ الفهلوى فهى المبالغة فى تأكيد الذات وإظها المقدرة الفائقة وهى تختلف عن الثقة بالنفس الناتجة عن الطمأنينة الداخلية، لكنها ناتجة عن عدم الكفاءة وشعور بالنقص أمام المواقف التى يحاول إخفائها بالتهكم على الاخرين او ادعاء المقدرة الخارقة على حل العقد بما نسميه المعجزة، وهناك جانب سلبى فى ظاهرة تأكيد الذات ظهر فى كثير من نوادر جحا التى تصور شخصا ضعيفا امام قوة الاخرين لكنه قادر فى النهاية ان يضحك عليهم، ويظهر جهلهم، فعندما سرق صديق ثوبا غاليا من جحا لجأ الى حيلة بأن ذبح عجلا ودعا كل من شك فيه الى وليمة على لحم الثور، وحضر الصديق وهو يرتدى الثوب وعندئذ فضحه جحا وأخذ الثوب قبل أن يقدم الطعام وصرف المدعوين وهو يقول "جحا أولى بلحم ثوره".

أمثلة نوادر جحا



هناك صورة اخرى من صور الفهلوة أوردتها الدراسة لجحا هى المراوغة، فحين دعى لإلقاء خطبة الجمعة لغياب الخطيب وقف فى المرة الأولى وقال: هل تعلمون ماذا سأقول ؟ قالوا: لا، فقال ما فائدة ان اقول لمن لا يعلم، وفى الجمعة الثالية اتفق الجميع على ان يقولوا نعم فقال: كيف اقول لمن يعلم ؟ وفى الجمعة الثالثة انقسم الحضور بين يعلم ومن لا يعلم فقال جحا: من يعلم يقول لمن لا يعلم وانصرف، وهذه صور من صور الفهلوة ولا شك.

الرومانسية فى الشخصية



اثبتت الدراسة ان النظرة الرومانسية هى السمة الرابعة لـ الفهلوى وهى نظرة غير واقعية فيها يرغب الفهلوى دائما فى تأكيد ذاته ويشعر فى قرارة نفسه بالسخط على الاوضاع التى توجد ايا كان نوعها واسبابها التفرقة ويتفرع منها عدم الاعتراف بالنظام والسلطة لكنه يبدى فى الظاهر الخضوع لها ويلجأ الى طقوس مبالغة فى تأييدها ويعبر دائما بقوله فلان عامل ريس، أو فلان عايش فى الدور.



السمة الخامسة لـ الفهلوى الفردية والأنانية والبعد عن الاحتكاك بالاخرين، وظهر فى الامثال الشعبية ما يعبر عن الروح الفردية مثل حصيرة ملك ولا بيت شرك، بينما ان سر قوة ونجاح الدول الكبرى فى هذا العصر هو العمل الجماعى والايمان بروح الفريق.

ظهور الهباش بعد الانفتاح



بعد الانفتاح الاقتصادى بعد الفهلوى ظهرت شخصية الهباش وأصبحت القيمة المالية والثروة مصدرا للمكانة الاجتماعية وصار الاستهلاك المظهرى هدفا وطموحا لمختلف الفئات، وأصبحت ضرورة من ضرورات الحياة لدى الكثيرين ومن احلام اليقظة لدى البعض الآخر، بالمبالغة فى حفلات الزواج الى حد السفه، وامتلاك نسخا مكررة من الاجهزة الاليكترونية واكثر من سيارة ويصل الامر الى ان يغرق الفرد فى الديون حتى لا يظهر اقل من جاره، ويساعد على زيادة الاستهلاك المفرط الإعلانات ومظاهر الحياة اليومية المستفزة وشيوع نمط شخصية "الهباش" الذى يخطف بسرعة ويجرى قبل أن يلاحقه القانون والمجتمع.

الشخصية الإيجابية المنتجة



تطالب الدراسة فى النهاية بحسن التنشئة الاجتماعية وقيام المؤسسات التربوية ابتداء من البيت والمدرسة الى الجامعة وأجهزة الثقافة والإعلام بمسئوليتها لصياغة نمط من الشخصية الإيجابية المنتجة.

من نتاج المصرى القديم



وبحسب تصريح لأستاذ الطب النفسى الدكتور أحمد عكاشة، أشار فيه إلى أن مصطلح الفهلوة، يتعلق بالمصريين، ولا يوجد له مثيل أو مقابل لغوى فى كل لغات العالم. وأضاف: "هو من نتاج الإنسان المصرى القديم، فكان يستخدم الفهلوة هربًا من فرض الضرائب الباهظة من قبل الحكومة، فضلًا عن حيلهم فى تخليص مصالحهم المعطلة.

فيا عزيزى: "إذا لم تكن فهلويًا، فحاول أن تكون فهلويًا، أو صاحب صديقًا فهلويًا".

أهم مؤلفات د. حامد عمار

أصدر الدكتور حامد عمار كتابه الأول "العمل الميداني في الريف"عام 1954، وأتبعه بعدة مؤلفات منها:في اقتصاديات التعليم، أعاصير الشرق الأوسط وتداعياتها السياسية والتربوية، في آفاق التربية العربية المعاصرة من رياض الأطفال إلى الجامعة، تعليم المستقبل من التسلط إلى التحرر، مواجهة العولمة في التعليم والثقافة، التنمية البشرية في الوطن العربي.

وفاز الدكتور حامد عمار بجائزة الدولة التقديرية، وجائزة النيل عام 2008، وسجل سيرته الذاتية في كتابه "خطى اجتزناها.. بين الفقر والمصادفة إلى حرم الجامعة" التي اعتبرها رحلة طويلة من مجتمع الزراعة البدائي واقتصاد الكفاف والاكتفاء بموارده الذاتية إنتاجا واستهلاكا إلى مرحلة آفاق مجتمع العولمة وعصر المعلوماتية.

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