أول مواجهة بين شاليمار الشربتلي وعمر زهران فى قضية سرقة المجوهرات

شاليمار الشربتلي، تبدأ بعد قليل محكمة جنح الجيزة نظر قضية سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف شاليمار الشربتلي، المتهم فيها المخرج عمر زهران، ومن المقرر أن تحضر زوجة خالد يوسف إلى المحكمة للإدلاء بشهادتها فى القضية، ومن المقرر أيضا أن تستمتع هيئة المحكمة إلى عدد من الشهود ودفاع المتهم، والمحامين الحاضرين عن شاليمار الشربتلي، ومن المتوقع أن تشهد الجلسة أول مواجهة مباشرة بين شاليمار الشربتلي، وبين المخرج عمر زهران منذ أن تفجرت القضية.

دفاع المخرج عمر زهران يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

كانت المحكمة قد استمعت فى الجلسة السابقة إلى دفاع المخرج المتهم عمر زهران، والذى أكد انتفاء الاتهامات عن موكله، وطالب بإخلاء سبيله على ذمة القضية، كما استمعت إلى دفاع زوجة المخرج خالد يوسف، والذى حاول إثبات الاتهامات على المخرج. وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى جلسة اليوم مع استمرار حبس المخرج عمر زهران، واستدعاء شاليمار الشربتلي للإدلاء بشهادتها أمام هيئة المحكمة وهو ما يرجح حدوث أول مواجهة بين الشربتلي والمخرج عمر زهران.

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مفآجات في أقوال عمر زهران دفاعا عن نفسه فى قضية المجوهرات

دفاع المخرج عمر زهران خلال الجلسة السابقة قدم تسجيلا صوتيا إلى المحكمة، قال إنه يحتوى على محادثات وأقوال من شأنها أن تقلب الموازين رأسا على عقب فى القضية، مؤكدا أن موكله وبعض المتضامنين معه من الفنانين، يتعرضون لضغوط كبيرة هدفها التأثير على موقفه فى القضية.

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تشديدات أمنية فى محكمة الجيزة أثناء محاكمة المخرج عمر زهران

يشار إلى أن محكمة جنوب الجيزة، شهدت تشديدات أمنية كبيرة منذ الصباح الباكر، حيث دفعت الجهات المختصة قوات إضافية من الأمن المركزي وانتشر أفراد من الشرطة داخل المحكمة لتأمين الجلسة، خصوصا مع حضور شاليمار الشربتلي واحتمال توافد عدد كبير من الفنانين لمتابعة الجلسة.

كانت الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، قد اتهمت المخرج عمر زهران بسرقة كميات كبيرة من المجوهرات والمقتنيات الثمينة الخاصة بها من داخل مسكنها بأحد كمبوندات الجيزة، والتى تضمنت مشغولات ذهبية مرصعة بالألماس، وساعات فاخرة باهظة الثمن من ماركات عالمية، وقد قدرت قيمة هذه المسروقات باكثر من 40 مليون جنيه، وبناء على هذا البلاغ ألقى القبض على المخرج عمر زهران، وخضع لتحقيقات مطولة أمام النيابة العامة، نفى خلالها سرقة متعلقات شاليمار الشربتلي، وألمح إلى أنه حصل على بعض الهدايا منها.

وبعد أن انتهت النيابة العامة من تحقيقاتها في القضية أمرت بحبس المخرج عمر زهران على ذمة التحقيقات ثم أحالته محبوسا إلى محكمة جنح الجيزة.

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