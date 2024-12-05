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حوادث

لماذا رفضت المحكمة إخلاء سبيل المخرج عمر زهران على ذمة القضية؟ قانوني يجيب

عمر زهران، فيتو
عمر زهران، فيتو

أصدرت محكمة الجيزة قرارًا بتأجيل محاكمة المخرج عمر زهران  لجلسة الثلاثاء المقبل، لحين الاستماع لأقوال شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، مع استمرار حبس المتهم. 

تزايدت التساؤلات عن السبب القانوني لاستمرار حبس المتهم ورفض هيئة المحكمة إخلاء سبيله على ذمة القضية، وهو ما كشفه علي فايز الخبير القانوني لـ "فيتو"، قائلًا: إن القضايا التي تكون عقوبتها عامًا فأكثر يجوز حبس المتهم احتياطيًّا، وخصوصًا إذا لم يكن له محل إقامة معلوم وثابت، وكانت هناك أدلة كافية تدين المتهم وتدل على حبسه، كما أن خروجه يمكن أن يؤثر في سير التحقيقات.

 

استمرار حبس المخرج عمر زهران 

وتابع الخبير القانوني: إن تهمة المخرج عمر زهران  “السرقة” وهي من القضايا التي لا يجوز فيها الصلح، وبالتالي عندما يقبض على المتهم يظل محبوسًا على ذمة القضية حتى انتهاء التحقيقات والفصل فيها، على أن لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر، وبعدها تحال القضية للمحكمة المختصة قبل انتهاء الثلاثة أشهر بخمسة أيام.

وأضاف: كما رأينا أنه تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنح وتم تأجيلها لبعض الطلبات من الدفاع، وبالتالي فخروج المتهم على ذمة القضية أمر مستبعد في الواقع العملي خصوصًا في مثل هذه القضايا التي قد يؤثر خروج المتهم فيها على سير التحقيقات.

 

إحالة عمر زهران إلى المحاكمة الجنائية بتهمة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف

كشف أمر الإحالة في قضية المخرج عمر زهران رقم 7493 لسنة 2023 جنح الجيزة، أنه متهم بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، بالاشتراك مع خادمة في سرقة مجوهرات المجني عليها.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في اتهام شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، للمخرج عمر زهران بسرقة مشغولاتها الذهبية عن تفاصيل مثيرة.

وأوضحت التحقيقات تفاصيل المسروقات الذهبية، وتبين أنها عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار الشربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).

وأفادت التحقيقات بأن المتهم عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأقر بأن المضبوطات حصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي.

وقررت النيابة العامة بالجيزة حبس المخرج عمر زهران على ذمة القضية، ثم إحالته للمحاكمة مع استمرار حبس المتهم على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه.

 

القبض على المخرج عمر زهران في واقعة اتهامه بسرقة مصوغات ذهبية

وتم ضبط المخرج، تنفيذًا لقرار النيابة بضبطه وإحضاره، وفق اتهامه في محضر رسمي قامت بتحريره الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، بقسم شرطة الجيزة، تتهم فيه المخرج بسرقة قطع ثمينة من مصوغاتها الذهبية من شقتها في أبراج شهيرة بالجيزة، باعتباره صديقًا لها وزوجها وكان دائم التردد عليهما هناك.

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