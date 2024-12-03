تسجيل صوتي يقلب الموازين في قضية المخرج عمر زهران وشاليمار الشربتلي

تستكمل محكمة الجيزة اليوم الثلاثاء محاكمة المخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، وفق الاتهامات الواردة في أمر الإحالة.

ومع استمرار جلسة محاكمة المخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف، أكدت مصادر مقربة من المخرج الشهير عمر زهران أن هيئة دفاعه ستقدم فى جلسة اليوم تسجيلا صوتيا قد يقلب الموازين في مسيرة القضية الأكثر تأثيرا فى الرأى العام المصرى خلال الفترة الماضية.

وكشفت المصادر أن التسجيل الصوتي يؤكد أن عقيدة انتقامية تكونت قبل تقدم شاليمار الشربتلي ببلاغها ضد المخرج عمر زهران والذي اتهمته فيه بسرقة مجوهرات قدرت بملايين الجنيهات.

ورفضت المصادر الإفصاح عن فحوى التسجيل الصوتي احتراما للتحقيقات التى تتولاها الجهات القضائية، وقالت المصادر إن لدى هيئة الدفاع مفاجآت سيعلن عنها فى حينها.



وأكد المحامي مجدي المتناوي، دفاع المخرج عمر زهران، المتهم بالسرقة، لـ"فيتو"، أنه يثق من براءة موكله وعدم وجود دافع لقيامه بالسرقة، قائلًا: “عمر ابن ناس ومحترم ومرتاح ماديًّا ولا يمكن إنه يعمل كده”.



إحالة عمر زهران إلى المحاكمة الجنائية بتهمة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف

كشف أمر الإحالة في القضية المخرج عمر زهران رقم 7493 لسنة 2023 جنح الجيزة، أن متهم بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، بالاشتراك مع خادمة في سرقة مجوهرات المجني عليها.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في اتهام شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف للمخرج عمر زهران بسرقة مشغولاتها الذهبية عن تفاصيل مثيرة.

وكشفت التحقيقات تفاصيل المسروقات الذهبية، وتبين أنها عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار الشربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).



وأفادت التحقيقات بأن المتهم عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأقر بأن المضبوطات تحصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي.

وقررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم على ذمة القضية، ثم أحالته للمحاكمة مع استمرار حبس المتهم على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

دعم الفنانين لعمر زهران على مواقع التواصل الاجتماعي

وقدم عدد كبير من الفنانين والإعلاميين دعمهم للمخرج عمر زهران عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت الفنانة شهيرة عبر حسابها على فيس بوك: “عمر زهران لا تحزن ولا تكتئب ستنتصر.. عشرتي معك كمخرج وصديق محترم ومتدين ابن ناس جدع بيفهم أقدار الناس برفض بشدة إدانتك بأي شكل من الأشكال فيه شيء غير مفهوم وأكيد سيظهره الحق العدل.. ربنا معاك”.

كما دافع الناقد الفني طارق الشناوي، عن المخرج عمر زهران، لاتهامه في قضية سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، حيث قال في مداخلة إعلامية إن المخرج عمر زهران صديق مقرب للمخرج خالد يوسف وزوجته شاليمار شربتلي، وأنه كان دائم الدخول إلى منزلهما، موضحًا أن اتهام عمر زهران بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، مفاجأة لم تكن متوقعة.



وتابع "عمر زهران من أكثر الشخصيات التي قابلتها اللي دخلت بيوت فنانات ومحل ثقة وصديق شخصي لعدد من الفنانات مثل نيللي ولبلبة ونبيلة عبيد، وصفاء أبو السعود، وكان مخرج برنامجها، لسنوات طويلة".

وأضاف: "عمر زهران، إنسان مثالي، وأنا مستغرب توجيه اتهام له بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، فهناك مشهد في الواقعة محذوف، أو كادر ناقص، فيه شيء ما لا أحد يعرفه، فلا يمكن أن يصل الأمر في لحظات من إنسان عزيز وكلام كتير إيجابي عنه إلى حرامي ويتم القبض عليه".



وأردف الناقد الفني: "هناك تسابق للتشهير بالمخرج عمر زهران وهناك أسرار يتم الكشف عنها، فالانتقام عنيف جدًّا، وهذا دليل على وجود حلقة مفقودة أدت إلى هذا الانتقام ولا أحد يعلم حتى هذه اللحظة".

أولى جلسات محاكمة المتهم بسرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف

وعقدت محكمة جنح الجيزة، أولى جلسات محاكمة المخرج عمر زهران يوم الثلاثاء الماضي، في اتهامه بسرقة مشغولات ذهبية من زوجة المخرج خالد يوسف، بعد تقدمها ببلاغ رسمي ضد المخرج.

وتقدم دفاع المتهم بطلب إخلاء سبيل المتهم على ذمة التحقيقات، وطالب بتأجيل نظر القضية لحين الاطلاع عن الأوراق بسبب إحالة المتهم إلى المحاكمة في وقت قصير، ولحضور المحامي الأصلي للمتهم.

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