دفاع عمر زهران يطالب باستدعاء خالد يوسف لسماع أقواله ومواجهته بأقوال الطرفين

طالب دفاع المتهم عمر زهران خلال جلسة محاكمته بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار زوجة خالد يوسف، باستدعاء المخرج خالد يوسف لسماع أقواله ومواجهته بأقوال المتهم والمجني عليها.

وتستكمل محكمة الجيزة اليوم الثلاثاء محاكمة المخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، وفق الاتهامات الواردة في أمر الإحالة.

إحالة عمر زهران إلى المحاكمة الجنائية بتهمة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف

كشف أمر الإحالة في القضية المخرج عمر زهران رقم 7493 لسنة 2023 جنح الجيزة، أن متهم بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، بالاشتراك مع خادمة في سرقة مجوهرات المجني عليها.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في اتهام شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف للمخرج عمر زهران بسرقة مشغولاتها الذهبية عن تفاصيل مثيرة.

وكشفت التحقيقات تفاصيل المسروقات الذهبية، وتبين أنها عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار الشربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).

وأفادت التحقيقات بأن المتهم عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأقر بأن المضبوطات تحصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي.

وقررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم علي ذمة القضية، ثم أحالته للمحاكمة مع استمرار حبس المتهم علي ذمة التحقيقات التي تجري معه.

وتم القبض على المخرج، تنفيذًا لقرار النيابة بضبطه وإحضاره، وفق اتهامه في محضر رسمي قامت بتحريره الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، بقسم شرطة الجيزة، تتهم فيه المخرج بسرقة قطع ثمينة من مصوغاتها الذهبية من شقتها في أبراج شهيرة بالجيزة، باعتباره صديقًا لها وزوجها وكان دائم التردد عليهما هناك.

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