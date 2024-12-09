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حوادث

سيجارة كانت هتدمر استراحة للزعيم ناصر، حريق بقصر نعمة بالمرج والحماية المدنية تسيطر عليه

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق قصر نعمة في المرج، فيتو

نجحتِ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في السيطرة على حريق نشب في قصر نعمة بمنطقة المرج دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد باندلاع حريق في قصر نعمة بمنطقة المرج وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء من الحماية المدنية في القاهرة.

وتمكنت أجهزة الحماية المدنية من السيطرة على حريق القصر وإخماده قبل امتداده دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة أن سبب اندلاع الحريق سيجارة مشتعلة نتج عنها اندلاع الحريق وتمت السيطرة عليه وإخماده.

 

 

يذكر أن القصر كان ملك الأميرة نعمة مختار، ابنة الخديو إسماعيل، وحفيدة محمد علي باشا، وقطن به الرئيس محمد نجيب، بعد فرض الإقامة الجبرية عليه من قبل قيادة ثورة 23 يوليو، قبل أن يصير استراحةً للرئيسين جمال عبد الناصر وأنور السادات، وهو الآن أصبح مقلبًا للقمامة.

 

حريق  في أحد المحلات بشارع عباس العقاد

وفي ذات السياق كان اندلع  حريق  في أحد المحلات بشارع عباس العقاد بمدينة نصر ودفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق.

كما وصل فريق من المعمل الجنائي للكشف عن سبب الحريق وحصر الخسائر عقب إخماد الحريق وإجراء عمليات التبريد.

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بشارع عباس العقاد الحماية المدنية قسم شرطة المرج القاهرة

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