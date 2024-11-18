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حوادث

ضبط أغذية فاسدة وتحرير 1200 محضر في حملة لمباحث تموين الجيزة

ضبط أغذية فاسدة في
ضبط أغذية فاسدة في حملة بالجيزة، فيتو

وجهت الإدارة العامة لمباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة، حملة مكبرة لضبط الأسعار والتفتيش البيئي على المحلات المخالفة فى نطاق الحي.


أسفرت الحملات عن ضبط كميات من الأغذية الفاسدة من جبن ولانشون، من مختلف المنتجات بعدد من السلاسل التجارية الشهيرة بمنطقة عزبة الخلايفة بدائرة مركز شرطة الوراق والوحدة بدائرة قسم شرطة إمبابة وتم مصادرة المضبوطات وجار إحالتها للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما حررت قوات مباحث التموين  ١٢٠٠ محضر قضية تموينية في دوائر أقسام شرطة أكتوبر بولاق الدكرور والطالبية والشيخ زايد تضمنت (إدارة منشأة بدون ترخيص، عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر الرسمي).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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