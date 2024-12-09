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السيطرة على حريق هائل اندلع داخل برج سكني بالمنيا

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق هائل اندلع داخل برج سكني في مدينة المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق هائل اندلع في الطابق السادس داخل برج سكني في مدينة المنيا، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

السيطرة على حريق هائل اندلع داخل برج سكني في مدينة المنيا 

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا إخطارا من أهالي مدينة المنيا باندلاع حريق هائل في الطابق السادس في أحد الأبراج السكنية بالقرب من مسجد عمر ابن الخطاب بمدينة المنيا.

حريق في المنيا 

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إلى موقع البلاغ وتم اخماد الحريق الذي نجم عن ماس كهربائي دون خسائر بشرية.

ماس كهربائي 

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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