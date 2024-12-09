إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي

أصيب ٣ أشخاص من بينهم شقيقين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الاقليمي بدائرة مركز اطفيح.

تلقي مسؤول غرفة عمليات المرور الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى الطريق الاقليمي بدائرة مركز اطفيح.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة ربع نقل قادم من الطريق الاقليمي في الاتجاه لكارتة حلوان،واسفر عن ٣ أشخاص من بينهم شقيقين منهم قائد السيارة نقلوا إلى المستشفى العام للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

غرق ميكروباص ترعة الإبراهيمية

وعلي جانب آخر كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط تحفظت على السائق أحمد صابر سيد 23 سنة سائق السيارة الميكروباص التي تعرضت للغرق أمس بالترعة الإبراهيمية بمحافظة أسيوط بمركز ديروط.

وكان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة يفيد ورود بلاغ بسقوط سيارة ميكروباص 14 راكبا تحمل أرقام (٦٢٥٤ ي.ص.ج) بترعة بحر يوسف أمام موقف سيارات الأجرة بمدينة ديروط.

وعلى الفور أمر المحافظ بتوجيه كافة الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث حيث انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف ومعدات الوحدة المحلية إلى موقع الحادث وتم إنقاذ 4 مواطنين قبل سقوط السيارة وانتشال جثة من المياه ونقلها لمستشفى ديروط المركزي، كما تم رفع السيارة من المياه بواسطة ونش الوحدة المحلية فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن الباقين.

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