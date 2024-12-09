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استئناف المنصورة تنظر غدا جلسة محاكمة المتهمة بقتل طفلها بكفر الروك

المتهمة بقتل طفلها
المتهمة بقتل طفلها بكفر الروك، فيتو

تنظر الدائرة الثانية بإستئناف  المنصورة، غدا الثلاثاء، جلسة المتهمة بقتل ابنها بقرية كفر الروك التابعة لمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية، وذلك بعد  الحكم الصادر بإعدامها، بعدما كتمت أنفاسه باستخدام وسادة وإيشارب.

استئناف المنصورة تنظر قضية المتهمة بقتل طفلها بكفر الروق 


عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي على قاسم، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحيي الدين محمد الكناني، وأحمد عز الدين عواض، وسكرتارية شعبان شمس الدين خفاجة، وذلك في القضية رقم 23556 لسنة 2023 جنايات السنبلاوين، والمقيدة برقم 2400 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.

تعرضت لضغوط من أسرة زوجي وإسائوا لسمعتي

 

وشهدت الجلسة ظهور المتهمة بقتل ابنها مرتدية البدلة الحمراء، وناقشتها هيئة المحكمة حول الواقعة وملابساتها، حيث أكدت أنها منذ زواجها وتتعرض لضغوط من أسرة زوجها، وإساءتهم لسمعتها داخل القرية، والترويج لوجود علاقات مشبوهة تربطها ببعض الرجال، والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

المتهمة..مش مستوعبة إني قتلت ضنايا

وأضافت قاتلة ابنها أنها تركت منزل الزوجية بسبب إهانة أسرة زوجها، وتعديهم عليها بالضرب، وعلى الرغم من ذلك كانت تحرص على وصل علاقتهم بحفيدهم، مؤكدة أنها كانت تحب ابنها، ولا تعلم كيف تخلصت منه، قائلة: لحد دلوقتي مش مستوعبة إني قتلت ضنايا، بس دا بسبب الضغوط اللي تعرضت ليها، ومحستش بنفسي وأنا بكتم نفسه، جوزي كان بيصدق كلام أهله عليا، وعشت في عذاب، وحاليًا معرفش هو طلقني ولا أنا على ذمته لسه.

إعدام المتهمة «إسراء. أ. ع. م» قاتلة ابنها، بعد موافقة مفتي الجمهورية

 

محكمة جنايات المنصورة قضت بإعدام المتهمة «إسراء. أ. ع. م» قاتلة ابنها، بعد موافقة مفتي الجمهورية، لأنها في يوم 9/8/2023 بدائرة مركز السنبلاوين، محافظة الدقهلية، قتلت طفلها المجني عليه مصطفى الحفناوي عبده أمين، عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن عقدت العزم وبيتت النية على قتله وأعدت لذلك الغرض غطاء رأس.

وضعت وسادة فوق وجهه  وكتمت أنفاسه


وأضاف أمر الإحالة: «ما إن ظفرت به حال سباته حتى قامت بإحكام قبضتها حول عنقه، ووضعت وسادة فوق وجهه وظلت تكتم أنفاسه، فأحدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، قاصدة من ذلك إزهاق روحه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزت المتهمة غطاء رأس مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية».
 

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