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اليوم جنايات المنصورة تنظر قضية خطف شاب تحت تهديد السلاح

جنايات المنصورة،
جنايات المنصورة، فيتو

تنظر الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات المنصورة اليوم قضية خطف شاب تحت تهديد السلاح وإجباره علي ارتداء قميص نوم في قرية بهوت مركز نبروه بمحافظة الدقهلية.

خطف شاب في بهوت

وكانت قرية بهوت التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، شهدت واقعة مؤسفة، حيث خطفت مجموعة مسلحة أحد الشباب من أحد المقاهي بالقرية بعد إطلاق وابل من النيران، مما أدى إلى إصابة أحد الشباب الموجودين على المقهى، واصطحبوا الشاب الآخر المطلوب إلى منطقة فتاة قد تقدم لخطبتها لكونه مرتبطين ببعضهما، ورفضت أسرتها، واعتدوا عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء والنارية، ونزعوا عقب ذلك ملابسه، وأرغموه على ارتداء قميص نوم حريمي، وصوروه وتهديده بعدم الاقتراب من الفتاة مرة أخرى.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير اللواء مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بالدقهلية بورود بلاغ للعقيد آسر البطراوي، مأمور مركز شرطة نبروه، بورود بلاغ  بإصابة شاب بطلق ناري على أحد المقاهي بقرية بهوت التابعة لمركز نبروه، واختطاف آخر.وعلي الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين قيام مجموعة مسلحة من عائلة المغازي بالهجوم على مقهى وإطلاق نار بشكل استعراضي عشوائي، مما أدى إلى إصابة أحد الشباب، وقيامهم بخطف آخر إلى مكان تمركز عائلتهم وقاموا بالتعدي على الشاب، وإجباره على ارتداء قميص نوم.

ضبط 2 من المتهمين وجهود لضبط الباقين

وكلف مدير المباحث بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام وبتقنين الإجراءات، تمكن ضباط المباحث من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين، وجارِ ضبط 4 آخرين مشاركين فى الواقعة.

محضر بالواقعة 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وجاء قرار النيابة بإحالة القضية للمحاكمة الجنائية. 

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