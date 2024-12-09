عنده ضغوط وعمره 19 عاما، شقيق لاعب المنصورة يعتذر عن واقعة اعتداء شقيقه على مدربه

علق محمد شاهين مهاجم المصرية للاتصالات، على واقعة اعتداء شقيقه أحمد شاهين لاعب المنصورة، على مدربه علاء نوح، خلال مباراة المنصورة والمقاولون العرب في دوري المحترفين.

واعتذر مهاجم المصرية للاتصالات عن واقعة اعتداء شقيقه على مدربه، عبر حسابه على “فيسبوك” قائلا: “أولا أنا بتأسف للكابتن علاء نوح المحترم، علي اللي حصل من أحمد بس حضرتك عارف ومتاكد حب أحمد وغيرته علي فريق بلده المنصورة”.

وأضاف: “شقيقي أكثر لاعب شايل الهم من أول السنة، وحضرتك عارف الضغوط اللى هو فيها من كل حاجة، خاصة تعب شقيقي ووالدتي، ودي جميعها ضغوط تؤثر عليه”.

وتابع مهاجم المصرية للاتصالات: “فريق المنصورة كان خسران 3، آه ده قرارك وأنت حر بس حضرتك جيت علي أحمد من أول ما مسكت الفرقة”.

ووجه اللاعب اعتذارا لجماهير المنصورة قائلا: “أخيرا بتأسف لجمهور المنصورة والكرة المصرية كلها ده لعيب عنده 19 سنه حرام كل الضغوط دي من الإعلام والصفحات وكل الناس بجد حرام”.

واستقر مجلس إدارة نادي المنصورة برئاسة العميد محمد البسيوني، على إيقاف أحمد شاهين لاعب الفريق وإحالته للتحقيق فى واقعة اعتدائه على مدرب الفريق علاء نوح، اعتراضا منه على قرار تغييره خلال مواجهة المقاولون العرب في دوري المحترفين.

وأبلغ الجهاز الإداري لاعب المنصورة بإيقافه وإحالته للتحقيق فى الواقعة بعد الحصول على تقرير المدير الفني وأفراد الجهاز المعاون.

أول تعليق من علاء نوح على واقعة اعتداء لاعب المنصورة عليه

فيما علق علاء نوح المدير الفني لفريق المنصورة على أزمته مع أحمد شاهين لاعب الفريق، خلال مباراة المنصورة والمقاولون العرب، والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين”.

وأكد المدير الفني في تصريحات تلفزيونية، أن اللاعب لم ينفذ تعليماته وهو ما دفعه لاتخاذ قرار باستبداله قائلا: “مافيش لاعب أكبر من إسم نادي المنصورة.. قررت استبدال اللاعب بسبب عدم تنفيذه التعليمات”.

وأضاف علاء نوح: “مارست عملي كمدرب والتغيير حق أصيل للمدير الفني.. وما قام به اللاعب يتحمل مسئوليته وسيتم توقيع عقوبات ضده".

وتابع: "اللاعب الذي لا ينفذ التعليمات لابد أن يتم استبداله، وبالتالي هذا ما حدث مع أحمد شاهين، وما فعله يتحمل عواقبه، لكن قمت باستبداله لأنه لا ينفذ التعليمات الفنية".

ووجه المدير الفني للمنصورة انتقادات للحكم مؤكدا أنه ظلم فريقه بخطأ في الدقيقة الأولى تسبب في الهدف الأول، كما جاء الهدف الثاني من خطأ فادح للدفاع، قائلا: “قدمنا أداء جيد والهدف الأول من خطأ للحكم والهدف الثاني من خطأ دفاعي وهو ما تسبب في خسارة الفريق”.

وشهدت مباراة المنصورة والمقاولون العرب، محاولة أحمد شاهين لاعب المنصورة التعدي بالضرب على مدرب الفريق علاء نوح، اعتراضا منه على قرار تغييره.

وقرر علاء نوح المدير الفني لفريق المنصورة الدفع بـ أحمد شاهين لاعب الفريق أمام المقاولون العرب، قبل أن يقرر استبداله بعد مرور 11 دقيقة فقط، ليقوم اللاعب بالتعدي بالضرب علي المدير الفني اعتراضا منه علي قرار تغييره.

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