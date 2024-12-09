الإثنين 09 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تأجيل محاكمة 7 أشخاص لاتهامهم بقتل سائق بسبب خلافات سابقة بالقليوبية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، تأجيل محاكمة 7 متهمين لاتهامهم بقتل سائق بسبب خلافات سابقة مع عائلته، باستخدام سلاح ناري "فرد خرطوش" وإصابته بعيار ناري بالرأس بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لجلسة الأربعاء المقبل للاستعداد والمرافعة مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.

جنايات بنها تقضي بالإعدام شنقا على سائق لقتله والدته بالخانكة

رئيس جامعة بنها يشارك في برنامج القيادات الجامعية المصرية

 

تأجيل محاكمة 7 متهمين لاتهامهم بقتل سائق  بالقليوبية 

صدر القرار برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى.

أحالت النيابة العامة  بالقليوبية  المتهمين "عبد الحميد ك ع"، وشهرته "أحمد كامل"، 24 سنة، سائق، و"عبد الله س ع"، 30 سنة، سائق، و"أحمد ع ع"، 22 سنة، نجار مسلح، و"صبحي وص"، 29 سنة، سائق، و"على م س"، 17 سنة، طالب، و"كريم س ع"، 28 سنة، سائق، و"إبراهيم س ع"، 40 سنة، سائق، وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11322 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1050 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، لأنهم في يوم 19 / 12 / 2023 بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، المتهمين الخمسة الأول، قتلوا المجنى عليه محمد أحمد محمد حفنى الحجار، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

بسبب خلافات سابقة، تأجيل محاكمة 7 متهمين لاتهامهم بقتل سائق بالقليوبية 

استطرد أمر الإحالة، أنه على إثر خلف سابق بين المتهمين وعائلة المجني عليه، عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"، حاشوه بطلقات ونفاذًا لما انعقدت عليه عزائمهم توجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفًا مروره فيه، وتربصوا له متحينين الفرصة، وما أن ظفروا به أطلق المتهم الأول صوبه عدة أعيرة نارية من السلاح الناري إحرازه بنية إزهاق روحه فأحدث ما به من إصابات أبان عنها تفصيلًا تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وكان ذلك حال تواجد المتهمين من الثاني حتى الخامس على مسرح الجريمة شادين من أذره، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة بجنايات بنها  أن المتهمين أتلفوا عمدًا أموالًا منقولة لا يمتلكوها هي السيارة قيادة المجنى عليه سالف الذكر الرقيمة (ق ل ن 1632) بأن أطلقوا عليها عدة أعيرة نارية من السلاح النارى بادى الذكر، وترتب على ذلك الفعل جعل حياة الناس وأمنهم في خطر على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص سلاح ناري غير مششحن "فرد خرطوش"، وحازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر مما تستعمل في السلاح النارى محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهم فى حيازتها أو إحرازها.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين السادس والسابع إشتركا بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهمين الخمسة الأول، على إرتكاب الجرائم محل الإتهامات السابقة بأنه على إثر خلافات دارت رحاها بينهم وبين عائلة المجنى عليه، وحرضا المذكورين واتفقوا معهم على إزهاق روح المجنى عليه فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القليوبية جامعة بنها رئيس جامعة بنها محافظة القليوبية مركز شرطة الخانكة

مواد متعلقة

لتقاعسهم في إزالة التعديات، محافظ القليوبية يحيل رؤساء 3 قرى للنيابة

رئيس جامعة بنها يشارك في برنامج القيادات الجامعية المصرية

محافظ القليوبية: ندرس فتح محاور مرورية جديدة في بنها

جامعة بنها ضمن أفضل الجامعات العربية طبقًا لتصنيف التايمز البريطاني

الأكثر قراءة

من هو محمد البشير الذي كلفه زعيم هيئة تحرير الشام بتشكيل حكومة سورية جديدة؟

لاعب المنصورة يضرب مدربه اعتراضا علي تغييره بعد 12 دقيقة ( فيديو وصور)

أول تعليق من علاء نوح مدرب المنصورة بعد محاولة لاعب الفريق الاعتداء عليه (فيديو)

المعارضة السورية تكشف مصير المجندين بالجيش بعد سقوط بشار الأسد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الأعظم (3 – 3)

مصدر باتحاد الكرة يكشف العقوبات المتوقعة ضد لاعب المنصورة بعد الإعتداء على مدرب الفريق

أول تعليق من ميدو على رفضه تشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية

عنده ضغوط وعمره 19 عاما، شقيق لاعب المنصورة يعتذر عن واقعة اعتداء شقيقه على مدربه

منوعات

المزيد

تقرير: كمية المياه في التربة انخفضت 77.6 % من الأراضي منذ التسعينيات

تثبيت تليسكوب لمراقبة الأقمار الصناعية والحطام الفضائي في تشيلي

احتالت على 100 ألف شخص، روسيا تفكك شبكة نصب بزعامة وزير جورجي سابق

مسموح للجنسية المصرية فقط الدخول لسوريا ولن نترككم، رسائل مؤثرة من السوريين للمصريين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الاثنين 9-12-2024

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 9-12-2024

أسعار الأرز اليوم الاثنين 9 - 12 - 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 9 -12-2024

المزيد

انفوجراف

نتائج قرعة المرحلة الأخيرة بتصفيات كأس آسيا 2027 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الأعظم (3 – 3)

تفسير رؤية دكتور الأسنان في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة جديدة

"زي النهاردة" منذ 18 عامًا.. رحيل الشيخ عطية صقر، وأبعدوه عن لجنة الفتوى لهذا السبب

المزيد
الجريدة الرسمية