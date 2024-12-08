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محافظات

السجن المشدد 15 عاما لثلاثة متهمين بسرقة مصوغات ذهبية بالقليوبية

جنايات بنها، فيتو
جنايات بنها، فيتو

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لثلاثة متهمين، لاتهامهم بسرقة مصوغات ذهبية ومبالغ مالية من موظف بالمعاش وزوجته بعد اقتحام منزلهم ليلا بدائرة مركز شرطة طوخ.

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المشدد لمدة 15 سنة لثلاثة متهمين لاتهامهم بسرقة مصوغات ذهبية بالقليوبية

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6331 لسنة 2024 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 565 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمد ع ح"، 34 سنة، مبلط سيراميك، و"أحمد ص ع"، 32 سنة، صنايعي ألوميتال، و"محمود م ع"، 23 سنة، طالب جامعي، وجميعهم مقيمين مشتهر دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، لأنهم في يوم 13 / 2 / 2024 بدائرة مركز شرطة طوخ، سرقوا المصوغات الذهبية والمبلغ المالي المملوكين للمجني عليهما حامد محمد عبد المقصود عصر، وناهد محمد محمد الهباق من مسكن الأول ليلًا.

التعدي علي موظف وزوجته  بالقليوبية

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين استخدموا مفاتيح مصطنعة وذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليهما، باستعمال سلاح ناري "فرد خرطوش"، وأداة "صاعق كهربائي"، بأن قاموا بتكبيلهم، وشل مقاومتهم، والتعدي عليهم بالضرب، محدثين إصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، واستطاعوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهما والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة بجنايات بنها، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش"، كما حازوا وأحرزوا أدوات صاعق كهربائي، حبل مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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