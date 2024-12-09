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المشدد 6 سنوات لشخصين لاتجارهما بالمخدرات في طوخ بالقليوبية

محكمة الجنايات، فيتو
محكمة الجنايات، فيتو

 قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لمتهمين اثنين، وتغريم كلا منهما مبلغ مالي 100 ألف جنيه، لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

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جنايات بنها تعاقب متهمين بالاتجار بالمخدرات 

 وصدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، محمد حليم خيري، وعضوية المستشارين محمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات. 

 

وأحالت النيابة العامة بـ القليوبية المتهمين "السيد أ إ"، 35 سنة، حداد مسلح، و"علي أ م"، 29 سنة، حداد مسلح، في القضية رقم 976 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 221 لسنة 2024 كلي شمال بنها، لأنهما في يوم 8 / 1 / 2024، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، حازوا وأحرزوا جوهرًا مخدرًا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حازوا وأحرزوا جوهرًا مخدرًا "نبات الحشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. 

 

إحالة متهمين بالاتجار بالمخدرات ومقاومة السلطات لجنايات بنها 

 واستطرد أمر الإحالة بـ جنايات بنها، أن المتهمين، قاوموا بالقوة والعنف موظفين عموميين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات، وهم الرائد محمد حسن خليفة أحمد رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، والملازم أول أحمد عصام حسين نصر معاون مباحث مركز شرطة طوخ، والقوة المرافقة لهما، بأن أشهروا في مواجهتهم سلاح ناري "بندقية خرطوش"، مطلقين منه من عيارًا ناريًا لإرهابهم والحيلولة دون ضبطهم والجريمة متلبسين بها، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها وقد بلغ بذلك مقصده بأن تمكن من الفرار وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن "بندقية خرطوش"، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش"، وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاحين الناريين سالفي البيان دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها أو إحرازها.

وتابع، أن المتهم الثاني أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض "مطواة"، كما أحرز أداة "مقص" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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القليوبية جنايات بنها شرطة طوخ محكمة جنايات بنها محافظة القليوبية مركز شرطة طوخ

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