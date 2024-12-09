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محافظات

المشدد 6 سنوات لمزارع بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية

محكمة الجنايات، فيتو
محكمة الجنايات، فيتو

 قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لفلاح، لاتهامه بالاتجار بجوهر الهيروين المخدر، ومقاومة السلطات، وحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش"، وذخائر، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

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إحالة فلاح لاتهامه بالاتجار بالمخدرات بجنايات بنها

 صدر الحكم برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد.

 

وأحالت النيابة العامة بـ القليوبية المتهم "محمود م ع"، 42 سنة، فلاح، في القضية رقم 4821 لسنة 2024 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 610 لسنة 2024 كلي شمال بنها، لأنه في يوم 7 / 3 / 2024، بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرًا لمخدر "الهيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

 

معاقبة فلاح للاتجار بالمخدرات بالقليوبية 

 واستطرد أمر الإحالة بـجنايات بنها أن المتهم قاوم بالقوة والعنف النقيب محمد عادل حامد عثمان، معاون مباحث مركز شرطة بنها، والقوة المرافقة له القائمين على تنفيذ القانون محل الاتهام الأول، وذلك بأن أشهر في مواجهتهم سلاح ناري محل الاتهام اللاحق، وذلك للحيلولة دون ضبطه.

وتابع أمر الإحالة بـ جنايات بنها، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، كما أحرز ذخائر "طلقة"، مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.

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