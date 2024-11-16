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حوادث

جنايات بنها تقضي بالإعدام شنقا على سائق لقتله والدته بالخانكة

جنايات بنها، فيتو
جنايات بنها، فيتو

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالإعدام شنقا لسائق، وذلك بعد رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأى الشرعي في إعدامه على ما اقترفه، لاتهامه بإنهاء حياة والدته خنقا، بسبب خلافات سابقة، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

 

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صدر القرار برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية الرئيسين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، محمد حسام الدين محمود بريرى، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

 

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية
 

أحالت النيابة العامة المتهم "طه.س.ح" المهنة سائق  العنوان خلف مصنع الشيماء الفلح مركز الخانكة محافظة القليوبية في القضية رقم ١٣٠٢٥ /٢٠٢٤ جنح المركز الخانكة والمقيدة برقم ١٧٧٠ لسنة ٢٠٢٤ حصر كلى شمال بنها لأنه في ٢٠٢٣/٨/٥ بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية قتل المجنى عليها  فاطمة م عمدًا مع سبق الإصرار بأنه على إثر خلاف سابق بينهما عقد العزم وبيت النية على قتلها، ونفاذًا لذلك توجه للمكان الذي أيقن سلفا تواجدها فيه بمسكنها واستدرجها حيلة لمخزن كائن به وتحين الفرصة وما أن ظفر بها أطبق بكلتا يديه على عنقها كاتمًا أنفاسها فخارت قواها وسقطت أرضًا فحتم فوق جسدها ماضيًا في أنهاء ما انعقدت عليه عزائمه بنية إزهاق روحه فأحدث ما بها من إصابات أبان عنها تفصيلًا تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها ثم أوراها الثرى في حفرة أعدها سترًا لجريمته على النحو المبين - بالتحقيقات.


تحريات المباحث وضبط المتهم

أكدت تحريات الرائد أحمد عبد الجليل محمد عبد المنعم  رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة سابقًا  و ضابط بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حاليًا، أن تحرياته دلته إلى أنه على إثر خلف سابق بين المتهم والمجنى عليها عقد الأخير العزم وبيت النية على قتلها ونفاذًا لذلك توجه للمكان الذي أيقن سلفًا تواجدها فيه بمسكنها واستدرجها حيلة لمخزن كائن به وتحين الفرصة وما أن ظفر بها أطبق بكلتا يديه على عنقها كاتمًا أنفاسها فخارت قواها وسقطت أرضًا مجتم فوق جسدها ماضيًا في إنهاء ما انعقدت عليه عزائمه - بنية إزهاق روحه - ما أحدث إصابتها التي أودت بحياتها ثم أوراها الثرى في حفرة أعدها سترًا لجريمته.

 

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