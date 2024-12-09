رئيس جامعة بنها يشارك في برنامج القيادات الجامعية المصرية

شارك الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، فى فعاليات انطلاق برنامج القيادات الجامعية المصرية بنسخته السادسة، والذي نظمته هيئة فولبرايت، بمدينة الغردقة، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة هيئة فولبرايت، والدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذى لهيئة فولبرايت، وبمشاركة قيادات التعليم العالي ورؤساء الجامعات المصرية.

انطلاق برنامج القيادات الجامعية المصرية

وجاء ذلك تزامنا مع الاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس برنامج فولبرايت في مصر عام 1949، والاحتفال بمرور 75 عامًا من الصداقة والتبادل الأكاديمي والثقافي بين مصر والولايات المتحدة.

جامعة بنها: برنامج قيادات الجامعات المصرية هو منحة مقدمة من هيئة فولبرايت

وأوضح " الجيزاوي " أن النسخة السادسة من برنامج القيادة الجامعية والذي تم تأسيسه عام 2018 وأصبح على مر السنين مساحة ومنصة للمشاركة وتبادل الخبرات، ويجمع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات الحكومية المصرية مع خبراء أمريكيين، تناولت مناقشة الموضوعات المهمة لتطوير منظومة التعليم العالي في سياق أجندة التنمية المستدامة في مصر.

منح دراسية وبعثات لتعزيز فرص تبادل الخبرات

جدير بالذكر أن برنامج قيادات الجامعات المصرية هو منحة مقدمة من هيئة فولبرايت لرؤساء الجامعات، حيث تعد هيئة فولبرايت من أكبر وأقدم الهيئات بمنطقة الشرق الأوسط، وبرنامج من عدة برامج التبادل الثقافي للولايات المتحدة التي تهدف إلى تقديم منح دراسية وبعثات لتعزيز فرص تبادل الخبرات، وفتح مجالات متنوعة فى النواحى الأكاديمية والبحثية مع الهيئة.

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