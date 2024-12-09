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السجن 10 سنوات لعاطل لاتهامه بخطف طفل بالقليوبية

جنايات بنها، فيتو
جنايات بنها، فيتو

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالسجن لمدة 10 سنوات، لعاطل، لاتهامه بخطف طفل واقتياده داخل المقابر، والتعدي عليه، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

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الحكم علي عاطل تعدي علي طفل بالقليوبية 


صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، ومحمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات.

أحالت النيابة العامة بالقليوبية  المتهم "محمد ا س"، عاطل، 32 سنة، وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 7521 لسنة 2024 جنايات طفل طوخ، والمقيدة برقم 235 لسنة 2024 كلي شمال بنها، لانه في يوم 24 / 2 / 2024، بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، خطف بالإكراه المجنى عليه "ي أ ص"، والذي لم يبلغ سنه 18 سنة ميلادية كاملة، بأن جذبه عنوة من يده واقتاده إلى داخل المقابر فباعد بينه وبين ذويه.

استطرد أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر تعدى على المجنى عليه الطفل سالف الذكر، بالقوة والذى لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، بأنه وما أن ظفر به على إثر ارتكاب جريمته محل الاتهام بعاليه تعدي عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم عرض الطفل المجنى عليه للخطر بأن عرض أمنه وأخلاقه للخطر مرتكبًا الجرائم محل التهم السابقة بما يهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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المستشار السيد هاشم الصادق مركز شرطة طوخ محكمة جنايات بنها محافظة القليوبية

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