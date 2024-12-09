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تثبيت تليسكوب لمراقبة الأقمار الصناعية والحطام الفضائي في تشيلي

أرشيفية، فيتو
أرشيفية، فيتو

أعلنت شركة Neuraspace البرتغالية أنها ركّبت في تشيلي تليسكوبا لمراقبة الأقمار الصناعية وأجسام الحطام الفضائي الموجودة في مدار الأرض.

مراقبة الأقمار الصناعية وأجسام الحطام الفضائي

وأشارت الشركة إلى أن التلسكوب الجديد سيراقب أجسام الحطام الفضائي بهدف ضمان عدم اصطدامها بالأقمار الصناعية في الفضاء، ونوهت إلى أن هذا التلسكوب هو الثاني من نوعه، إذ ركّبت سابقا تلسكوبا في البرتغال، ويتم دعم هذا المشروع من قبل المفوضية الأوروبية التي خصصت له مبلغ 26 مليون يورو.

تحسين منظومة مراقبة الحطام الفضائي

ونوهت Neuraspace إلى أن المشروع لن يتوقف عند هذا الحد، بل تخطط لدمج بيانات تلسكوباتها مع البيانات التي يتم الحصول عليها من مصادر أخرى لتحسين منظومة مراقبة الحطام الفضائي، وسيؤدي إلى ارتقاء خدمات الشركات المشغلة للأقمار الصناعية إلى مستوى جديد.

وأشارت Neuraspace إلى أن منظومتها لمراقبة الأقمار الصناعية والحطام الفضائي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهذه المنظومة يمكنها أن تحدد موقع قمر صناعي معين في الوقت الفعلي وتحديد مساره، الأمر الذي يمكن مشغلي القمر من تغيير مداره بسرعة في الحالات الطارئة حتى لا يصطدم بأجسام الحطام الفضائي.

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تشيلي الأقمار الصناعية أجسام الحطام الفضائي منظومة مراقبة الحطام الفضائي تقنيات الذكاء الاصطناعي

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