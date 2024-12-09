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رياضة

انفراجة في أزمة بيراميدز، الشناوي وإبراهيم عادل ينضمان لبعثة الفريق بتونس

إبراهيم عادل، فيتو
إبراهيم عادل، فيتو

انضم الثنائي حارس المرمى أحمد الشناوي وإبراهيم عادل، لمعسكر بعثة نادي بيراميدز في تونس استعدادا لخوض مباراة الترجي في دوري الأبطال.

ويحل بيراميدز ضيفا على الترجي التونسي في التاسعة من مساء السبت المقبل على استاد رادس في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وكان الثنائي تخلف عن رحلة بيراميدز إلى مالي لمواجهة دجوليبا في الجولة الثانية، بسبب الإصابة بنزلة برد حادة استلزمت البقاء في القاهرة من أجل الراحة والعلاج.

وبعد شفاء الثنائي مؤخرا قرر الجهاز الفني ضمهما للمعسكر، حيث انضم الشناوي وعادل للفريق صباح اليوم، من أجل الانتظام في التدريبات حتى موعد اللقاء.

أزمة إصابات لاعبي بيراميدز 

ويواجه الجهاز الفني والطبي بفريق بيراميدز أزمة شديدة بصفوف الفريق، بسبب انتشار نزلات البرد الحادة الشبيهة بكورونا خلال رحلة الفريق بمالي، ثم تونس، وقبل مواجهته المرتقبة أمام الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.

إصابة ثلاثة لاعبين فقط

سافر الفريق السماوي الي مالي الخميس الماضي لمواجهة دجوليبا المالي بدوري أبطال أفريقيا وبصفوفه ثلاثة لاعبين فقط مصابين بنزلات البرد وهم كريم حافظ وعلي جبر وأحمد قطة وسبقهم استبعاد إبراهيم عادل وأحمد الشناوي من الرحلة لنفس الإصابة. 

انتشار العدوى بصفوف بيراميدز 

ورغم الإجراءات الاحترازية المشددة انتشرت العدوي بصفوف الفريق قبل المباراة لتشمل كل من رمضان صبحي وشريف إكرامي ومحمد حمدي ومحمد الشيبي ووليد الكرتي ومروان حمدي ليصل إجمالي المصابين تسع لاعبين. 

وتم استبعاد علي جبر من تشكيل الفريق بمباراة دجوليبا لشدة إصابته لكن المدير الفني اضطر لاشراك باقي المصابين الذي وصلت حرارة بعضهم الي 38 نظرا للنقص العددي. 

عزل المصابين ببيراميدز 

وقرر الجهاز الطبي لفريق بيراميدز عزل بعض اللاعبين الذين أصيبوا بنزلات برد شديدة عقب وصول الفريق إلى تونس استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا. 

ويأتي ذلك لعدم إصابة زملائهم الآخرين بالفريق ولسرعة شفائهم قبل مواجهة الترجي التونسي.

ويعاني فريق بيراميدز من تلك الأزمة الصحية من قبل سفره إلى مالي لمواجهة دجوليبا المالي واضطر لاستبعاد أحمد الشناوي وإبراهيم عادل لإصابتهما الشديدة بنزلة البرد في حين اصطحب علي جبر قبل استبعاده قبيل المباراة وكريم حافظ وقطة رغم إصابتهم نظرًا للنقص العددي بالفريق لاسيما مع غياب يوسف أوباما للإصابة وصديق إيجولا لعدم القيد الأفريقي.

ولم يستطع محمد حمدي ومحمد الشيبي إكمال اللقاء بسبب البرد الشديد وكانت درجة حرارتهم 38.

كما اضطر المدير الفني لـ بيراميدز لإشراك قطة وكريم حافظ رغم أنهما كانا يعانيان كذلك من البرد وارتفاع درجات الحرارة، وكذلك لعب إكرامي ورمضان ومروان والكرتي، وجميعهم لم يتعافى جيدا من نزلة البرد الشديدة.

عزل مصابي بيراميدز

ومن المنتظر أن يتم عزل رمضان صبحي وشريف إكرامي ومحمد حمدي ومحمد الشيبي وكريم حافظ وأحمد قطة ووليد الكرتي ومروان حمدي وعلي جبر.

وصول بعثة بيراميدز تونس

ووصلت بعثة نادي بيراميدز إلي تونس استعدادًا لخوض مباراة الفريق أمام الترجي التونسي المقرر لها السبت المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسافرت بعثة نادي بيراميدز من العاصمة المالية باماكو إلى تونس مباشرة عقب انتهاء مباراة الفريق أمام دجوليبا والتي انتهت بالتعادل السلبي. 

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دوري الابطال بيراميدز نادي بيراميدز أحمد الشناوي ابراهيم عادل

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