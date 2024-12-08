الأحد 08 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مدرب بيراميدز بعد التعادل أمام دجوليبا: أشركت لاعبين درجة حرارتهم وصلت لـ38

يورتشيتش، فيتو
يورتشيتش، فيتو

دوري أبطال أفريقيا، قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إنه من المدربين الذين لا يبحثون عن الأعذار، ولكنه يمكنه التأكيد على أن مباراة دجوليبا هي الأصعب في مشواره التدريبي على الإطلاق نظرا للظروف الصعبة التي مر بها الفريق طوال الأيام الماضية.

أوضح المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي أن الفريق عاش أياما صعبة منذ لقاء المصري في الدوري وحتى مواجهة دجوليبا في ظل غياب قرابة ١٠ لاعبين مهمين بسبب إصابات مختلفة ونزلات برد شديدة، ولم يتدرب أغلب العناصر طوال الأيام الماضية إلا لمرة واحدة فقط.

شدد على أنه اضطر وبسبب النقص العددي الكبير لإشراك لاعبين بعضهم كانت درجة حرارتهم 38 درجة ويعانون من نزلة برد شديدة ووضح من تغييراته أن الثنائي محمد حمدي ومحمد الشيبي لم يستطيعا إكمال اللقاء بسبب البرد الشديد واضطر لإشراك قطة وكريم حافظ رغم أنهما كانا يعانيان كذلك من البرد وارتفاع درجات الحرارة، وكذلك لعب إكرامي ورمضان ومروان والكرتي، وجميعهم لم يتعافى جيدا من نزلة البرد الشديدة.

المدرب شدد على أن الفريق افتقد لجهود الثنائي إبراهيم عادل وأحمد الشناوي بسبب البرد كذلك، وإصابة يوسف أوباما، لدرجة أنه لم يكن هناك فرصة ومساحة لاختيار تشكيل اللقاء وبالتالي في ظل الظروف الصعبة فإن التعادل والحصول على نقطة من مالي أمر جيد للغاية.

المدرب أكد أن الفريق أمامه عدة أيام للتحضير للقاء الترجي بالجولة الثالثة وسيغادر مباشرة إلى تونس أملا في شفاء اللاعبين واستعادة كامل عافيتهم من أجل اللقاء الهام.

وتعادل بيراميدز مع دجوليبا المالي سلبيا في اللقاء الذي جمع بين الفريقين باستاد ٢٦ مارس في باماكو، بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في قمة المجموعة متساويا مع الترجي في النقاط، وبفارق الأهداف لصالحه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز دوري أبطال أفريقيا يورتشيتش دجوليبا المالي

مواد متعلقة

يورتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز في مواجهة دجوليبا بدوري أبطال أفريقيا

يورتشيتش يلقي محاضرة للاعبي بيراميدز قبل مغادرة فندق الإقامة (صور)

الكونفدرالية، نهضة بركان المغربي يتقدم على ستيلينبوش بثنائية نظيفة بالشوط الأول

تعرف على تشكيل مباراة آرسنال وفولهام بالدوري الإنجليزي

سام مرسي يقود إيبسويتش تاون لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

الدوري الإيطالي، فيورنتينا يفوز على كالياري بهدف

إخطار بيراميدز بالذهاب مبكرًا إلى ملعب مباراة دجوليبا بدوري الأبطال، اعرف السبب

غياب 7 لاعبين، ظروف صحية وإصابات تضرب بيراميدز قبل لقاء دجوليبا

الأكثر قراءة

جهود مكثفة للبحث عن مفقودين فى حادث سقوط ميكروباص بترعة الإبراهيمية (صور)

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد التعادل أمام إنيمبا

قناة العربية: الرئيس السورى بشار الأسد وعائلته يصلون موسكو

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة (مستند)

غرق ميكروباص بداخله 14 راكبا فى ترعة الإبراهيمية بأسيوط (صور)

ارتفاع كبير في سعر الدولار بالبنك المركزي بختام التعاملات (آخر تحديث)

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية (فيديو)

جوميز: الزمالك يستحق الخروج بنقطة أمام إنيمبا وهذا سبب استبدال بنتايك

منوعات

المزيد

بحاسوب عملاق،صربيا توظف الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة

ناسا تؤجل مرة أخرى انفصال"Cargo Dragon" عن المحطة الفضائية

لحظة تدمير تمثال الأسد في طرطوس (فيديو)

حقيقة الجسم المضيء في سماء طهران (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 8- 12- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 08- 12- 2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8- 12- 2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

ماهر الأسد.. سراديب اللهو الخفي في سوريا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى «صعيدًا جرزًا»، تفسير الشعراوي للآية 8 من سورة الكهف (فيديو)

الأوقاف: الشائعات سهم مسموم يصيب القلوب والعقول ويدمر النسيج الاجتماعي

تفسير رؤية المطار في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة قريبًا

المزيد
الجريدة الرسمية