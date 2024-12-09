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رياضة

يشمل 9 لاعبين، قرار مهم من الجهاز الطبي في بيراميدز

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

قرر الجهاز الطبي لفريق بيراميدز عزل بعض اللاعبين الذين أصيبوا بنزلات برد شديدة عقب وصول الفريق إلى تونس استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا. 

ويأتي ذلك لعدم إصابة زملائهم الآخرين بالفريق ولسرعة شفائهم قبل مواجهة الترجي التونسي.

ويعاني فريق بيراميدز من تلك الأزمة الصحية من قبل سفره إلى مالي لمواجهة دجوليبا المالي واضطر لاستبعاد أحمد الشناوي وإبراهيم عادل لاصابتهما الشديدة بنزلة البرد في حين اصطحب علي جبر قبل استبعاده قبيل المباراة وكريم حافظ وقطة رغم إصابتهم نظرًا للنقص العددي بالفريق لاسيما مع غياب يوسف أوباما للإصابة وصديق إيجولا لعدم القيد الأفريقي.

ولم يستطع محمد حمدي ومحمد الشيبي إكمال اللقاء بسبب البرد الشديد وكانت درجة حرارتهم 38.

كما اضطر المدير الفني لـ بيراميدز لإشراك قطة وكريم حافظ رغم أنهما كانا يعانيان كذلك من البرد وارتفاع درجات الحرارة، وكذلك لعب إكرامي ورمضان ومروان والكرتي، وجميعهم لم يتعافى جيدا من نزلة البرد الشديدة.

عزل مصابي بيراميدز

ومن المنتظر أن يتم عزل رمضان صبحي وشريف إكرامي ومحمد حمدي ومحمد الشيبي وكريم حافظ وأحمد قطة ووليد الكرتي ومروان حمدي وعلي جبر.

وصول بعثة بيراميدز تونس

وصلت بعثة نادي بيراميدز إلي تونس استعدادًا لخوض مباراة الفريق أمام الترجي التونسي المقرر لها السبت المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسافرت بعثة نادي بيراميدز من العاصمة المالية باماكو إلى تونس مباشرة عقب انتهاء مباراة الفريق أمام دجوليبا والتي انتهت بالتعادل السلبي. 

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رمضان صبحي إكرامي الشيبي الترجي التونسي تونس

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