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محافظات

محافظ أسيوط يوجه بمتابعة سير العمل بالمشروعات الخدمية والعبارات النهرية

متابعة مشروع العبارات
متابعة مشروع العبارات النهرية بساحل سليم أسيوط، فيتو

 وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط قيادات المحافظة ورؤساء عدد من المراكز والقرى بالمرور على مراسي مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة لمتابعة سير العمل وانتظام تقديم الخدمات بشكل لائق للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. 

وأشار محافظ أسيوط في تصريحات له اليوم الإثنين إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام الارتقاء بمستوى الخدمات بالقطاعات المختلفة وفقًا للإمكانات المتاحة لمحافظة أسيوط.

تنمية الموارد وتعظيم الإيرادات الخاصة بمشروع العبارات النهرية

كما أشار محافظ أسيوط إلى ضرورة تنمية الموارد وتعظيم الإيرادات الخاصة بمشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة حيث قام اللواء هشام المليجي مستشار المحافظ يرافقه عبد اللطيف فضالة رئيس مركز ومدينة ساحل سليم بالمرور والمتابعة الدورية لمشروع العبارات النهرية بين البر الشرقي والغربي بالتنسيق مع طلعت بدوي نائب رئيس مركز ومدينة أبوتيج. 

محافظ أسيوط يقرر نقل المكاتب الإدارية بمشروع العبارات والمحاجر إلى عرب المدابغ

محافظ أسيوط يناقش سبل تنمية إيرادات العبارات النهرية

وتم خلال تلك الجولة المرور علي مرسى العبارة النهرية بالبر الشرقي/ساحل سليم أسيوط للاطمئنان على سير العمل والتأكد من تطبيق اشتراطات الأمان والسلامة المهنية حفاظًا على حياة المواطنين وسلامة المركبات وضبط الأداء وتعظيم الإيرادات والتحصيل لضمان استمرارية الخدمة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لدينا وخاصة إنه يمثل إحدى القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة قطاع كبير من المواطنين بشكل مباشر في تسهيل النقل والانتقال وحركة البضائع والسيارات.

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