المعارضة السورية تكلف محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة

أعلنت مصادر إعلامية سورية أن محمد البشير سيُكلف بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد، وفق ما تناقلته وسائل الإعلام.

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن إدارة الشؤون السياسية للمعارضة السورية عقدت اجتماعات مع بعثات دبلوماسية أجنبية لبحث الوضع في سوريا، معبرة عن سعيها إلى دور بناء في المنطقة والعالم بما يحقق الأمن والاستقرار.

وفي السياق ذاته نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني رفيع المستوى قوله:"إن طهران تعمل على تأمين وجود علاقات مع سوريا في ظل القيادة الجديدة".

وأسقطت المعارضة السورية نظام بشار الأسد مع دخولها إلى العاصمة دمشق وسيطرتها عليها بمعارك محدودة، بعد ساعات من بسط سيطرتها على مدينة حمص، كما واصلت طريقها نحو اللاذقية حيث سيطرت على مدينة جبلة في المحافظة، إلى جانب سيطرتها على منبج بريف حلب التي كانت تحت سيطرة الفصائل الكردية.

محاولات إيرانية لفتح خطوط اتصال مع المعارضة السورية

وقال المسئول الإيراني في حديثه مع رويترز:" أن بلاده فتحت خط اتصال مع القيادة الجديدة في سوريا لمحاولة لمنع مسار عدائي بين البلدين وايجاد أرضية للتفاهم".

وأوضح المسؤول الإيراني أن التعاون مع حكام سوريا الجدد مفتاح لاستقرار العلاقات وتجنب مزيد من التوترات الإقليمية.

سقوط نظام الأسد ضربة موجعة لإيران

وفي السياق ذاته اعتبر ولي عهد إيران السابق، نجل شاه البلاد الراحل، رضا بهلوي، أن "انهيار نظام الأسد القاتل يشكل ضربة مدمرة للجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة المزعوم".

وأضاف بهلوي، في منشور عبر منصة "إكس"، أمس الأحد، أنه "مع سقوط دمى خامنئي وعملائه في جميع أنحاء المنطقة واحدًا تلو الآخر، أصبح نظامه أضعف وأكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى".

وأكد بهلوي أن "الشعب الإيراني يعرف هذا، ويستعد للقتال والفوز في المعركة النهائية: تحرير إيران".

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