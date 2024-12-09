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حوادث

حبس 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في المطرية

حبس 4 أشخاص بتهمة
حبس 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في المطرية

 أمرت نيابة المطرية بحبس 4 أشخاص بتهمة القيام بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار بدائرة قسم شرطة المطرية، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


التنقيب عن الآثار بالمطرية

 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المطرية.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبط 4 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار وبحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب)، وعُثر بداخل العقار على (حفرة بقطر متر وعمق 3 أمتار).
وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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نيابة المطرية قسم شرطة المطرية مديرية أمن القاهرة التنقيب عن الاثار

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