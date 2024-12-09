القبض على 4 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بالمطرية

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط 4 أشخاص أثناء قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار بدائرة قسم شرطة المطرية.

القبض على 4 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الأثار بالمطرية

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المطرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبط 4 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار وبحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب)، وعُثر بداخل العقار على (حفرة بقطر متر وعمق 3 أمتار).



وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بتستخدام الأدوات المضبوطة، وتم تتخاذ الإجراءات القانونية.

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