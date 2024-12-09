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حوادث

القبض على 4 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بالمطرية

القبض على 4 أشخاص
القبض على 4 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الأثار بالمطرية

 نجحت  أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط 4 أشخاص أثناء قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار بدائرة قسم شرطة المطرية.

 

القبض على 4 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الأثار بالمطرية

 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المطرية.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبط 4 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار وبحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب)، وعُثر بداخل العقار على (حفرة بقطر متر وعمق 3 أمتار).


وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بتستخدام الأدوات المضبوطة، وتم تتخاذ الإجراءات القانونية.

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