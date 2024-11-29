تشكيل لجنة لمعاينة منزل ضبط بداخله 5 أشخاص ينقبون عن آثار بالزيتون

أمرت نيابة الزيتون بتشكيل لجنة أثرية لمعاينة منزل ضبط بداخله 5 أشخاص يقومون بالتنقيب عن الآثار بمنطقة الزيتون لبيان هل يحتوي علي آثار من عدمه.

التنقيب عن الآثار في الزيتون

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 5 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة الزيتون) بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالعقار المشار إليه، وعثر بداخله على (حفرة بعمق 5 أمتار وعرض 4 أمتار - أدوات ومعدات التنقيب) وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

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