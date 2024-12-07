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محافظات

جولات مفاجئة لمحافظ الدقهلية على المراكز والمدن والأحياء

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

 أجرى اللواء طارق مرزوق  محافظ الدقهلية اليوم السبت جولة مفاجئة على المراكز والمدن والأحياء للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين، حيث تفقد مستوى النظافة بشوارع مدينة دكرنس والإشغالات.

محافظ الدقهلية يلتقي بالمواطنين في شوارع دكرنس

وخلال الجولة التقى المحافظ بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم ومدى رضائهم عن مستوى النظافة والخدمات المقدمة وطالبهم بالحفاظ على نظافة الشوارع من خلال إلقاء القمامة داخل الصناديق المتخصصه لها.
 

 جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والمحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس.

تكثيف أعمال النظافة ورفعها أول بأول

 ووجه اللواء " مرزوق " لرئيس مركز ومدينة دكرنس مشددًا بتكثيف أعمال النظافة ورفعها أول بأول، وزيادة أعداد الصناديق لمنع إلقاء القمامة على الأرصفة والجزر الوسطى بالشوارع لتحسين المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، وشدد على رفع الإشغالات من شوارع المدينة وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين والسيارات.


دمج النباشين بمنظومة النظافة والجمع المنزلي

 كما وجه " المحافظ " لرئيس مدينة دكرنس بدمج النباشين بمنظومة النظافة والجمع المنزلي، لتوفير حياة كريمة لهم والحفاظ على نظافة الشوارع وتحسين المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

 حيث التقى بعدد من النباشين وطالبهم بعدم فرز القمامة خارج الصندوق، مؤكدًا لهم على دعمه لتوفير مصدر رزق لهم ولأسرتهم، ولكن وفقًا للضوابط والشروط التي تضمن نجاح منظومة النظافة.

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