الأحد 08 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

حي المنيرة الغربية يوسع طريق الصفطاوي استعدادًا للمونوريل ويرفع الإشغالات (صور)

شارع الصفطاوي، فيتو
شارع الصفطاوي، فيتو
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 نفذ حي المنيرة الغربية حملة موسعة لتوسعة طريق الصفطاوي؛ استعدادًا لتنفيذ مشروع المونوريل، في إطار جهود محافظة الجيزة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

رفع كافة الإشغالات الموجودة أمام المحلات التجارية

وشملت الحملة أيضًا رفع كافة الإشغالات الموجودة أمام المحلات التجارية على جانبي الطريق، وذلك لضمان توفير ممر آمن للمواطنين وتسهيل حركة المرور، خاصة مع بدء تنفيذ مشروع المونوريل الذي من شأنه أن يساهم في تطوير شبكة المواصلات العامة بالمحافظة.

وجاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ، اللذين أكدا أهمية توفير بيئة حضارية للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وقد أشرف على تنفيذ الحملة رمضان عمارة رئيس حي المنيرة الغربية، وبالتعاون مع نائبيه رجب محمدين وأحمد عثمان، بالإضافة إلى مؤمن فوزي مدير إدارة الإشغالات ومجموعة العمل المرافقة.

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المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار الدكتورة هند عبد الحليم حى المنيرة الغربية عادل النجار محافظ الجيزة مشروع المونوريل

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