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رياضة

السعودي محمد الرشيدي يدخل التاريخ من بوابة الدوري اليوناني

محمد الرشيدي،فيتو
محمد الرشيدي،فيتو

دخل اللاعب السعودي  محمد الرشيدي التاريخ بعدما أصبح  أول لاعب سعودي يشارك في مباراة بالدوري اليوناني وذلك مع فريقه بانسيرايكوس.

وشارك محمد الرشيدي، بديلًا في تشكيلة نادي بانسيرايكوس في الدقيقة 82 من مباراة فريقه ضد باوك سالونيك ضمن الجولة الـ14 من الدوري اليوناني.

وقدم الرشيدي أداء جيدًا رغم الفترة الوجيزة التي شارك فيها، وتحصل على عدد 6.7 من قبل بعض المواقع المتخصصة في التقييم، خلال المباراة التي انتهت بفوز باوك بنتيجة 1 - 4.
 

 الرشيدي من مواليد 2002, وبدأ تجربته الاحترافية في نادي سلافيا براغ، ثم انتقل الموسم الماضي إلى باوك اليوناني، قبل أن يوقع عقدًا لمدة عامين مع نادي بانسيرايكوس الصيف الماضي.

وكتب الرشيدي عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس»": "الحمد لله على أول مشاركة لي مع نادي بانسيرايكوس في الدوري اليوناني الممتاز ضد نادي باوك، إن شاء الله بداية خير، وأسأل الله التوفيق".

وشارك محمد الرشيدي مع بانسيرايكوس في مباراته الأولى خلال الموسم الجاري بعدما ظلّ خلال المباريات السابقة على مقاعد البدلاء.

ويحتل نادي بانسيرايكوس المركز العاشر في الدوري اليوناني الممتاز بعد مرور 14 جولة برصيد 16 نقطة.

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