بعد فوزه على الرائد، الهلال يحطم رقما قياسيا جديدا في الدوري السعودي

حطم نادي الهلال رقما قياسيا جديدا في الدوري السعودي، بعد الفوز على نظيره الرائد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ13 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأصبح الهلال أول فريق في تاريخ الدوري السعودي لا يخسر في 29 مباراة متتالية على أرضه متخطيا رقم أهلي جدة.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن الهلال استطاع تسجيل أطول سلسلة من عدم الخسارة لفريق على أرضه في دوري المحترفين، بواقع 29 مباراة (فاز في 26 وتعادل في 3).

وأشارت "أوبتا" إلى أن الهلال بذلك تفوق على سلسلة أهلي جدة، التي حققها بين 2013 و2016.



وحقق نادي الهلال فوزا صعبا على فريق الرائد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وانتظر الهلال حتى الدقيقة 104 من أجل الفوز على الرائد ليرفع رصيده إلى 34 نقطة بفارق نقطتين عن اتحاد جدة المتصدر، فيما ظل الرائد في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

الهلال يفوز على الرائد في الدوري السعودي

وحقق نادي الهلال فوزا صعبا على فريق الرائد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل الرائد هدفه الأول في الدقيقة السابعة، عن طريق كريم البركاوي، بعد عرضية رائعة من محمد الدوسري.

ورد الهلال بهدف التعادل في الدقيقة 42، عن طريق سافيتش الذي تلقى عرضية من مالكوم داخل منطقة الجزاء، سددها اللاعب الصربي برأسه داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني سجل الرائد ثاني أهدافه مع انطلاق الشوط عن طريق مطلق الحراجي، قبل أن يتعادل الهلال ويسجل هدف الفوز عن طريق علي البليهي في آخر ثواني المباراة.

وشهدت المباراة إصابة قائد الهلال سالم الدوسري وخروجه خلال أحداث الشوط الثاني متأثرا بالإصابة.

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