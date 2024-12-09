محافظ الأقصر يشهد ختام البطولة العربية الأفريقية للبرمجيات لشباب الجامعات

شهد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، حضور فعاليات ختام البطولة العربية الأفريقية للبرمجيات لشباب الجامعات 2024 ACPC، في نسختها السابعة والعشرون، والتى نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمدينة الأقصر.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وذلك بمشاركة 16 دولة عربية وأفريقية هى مصر، السعودية، المغرب،تونس، اثيوبيا،العراق، الجزائر، الكويت، ليبيا، انجولا، سوريا، لبنان، قطر، فلسطين، الأردن، سلطنة عمان.

ختام البطولة العربية الأفريقية للبرمجيات في الأقصر

كما حضر فعاليات ختام البطولة كل من الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات، والدكتور أسامة إسماعيل المدير الإقليمي للبطولة العربية الأفريقية للبرمجة ومستشار رئيس الأكاديمية، والدكتورة هدى المغربي سكرتير مساعد محافظة الأقصر، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس محمد فؤاد الرئيس التنفيذي للبطولة، والفنان محمد ثروت، وشباب الجامعات المشاركين، حيث شهد الحفل تكريم الفرق الفائزة في فروع مسابقات البطولة.

وشارك في ACPC 2024 حوالي 1000 شاب من الجامعات والمدارس، ممن يمثلون الفرق والمدربين والحكام والمتطوعين، ويتنافس في هذه الفعالية 150 فريقًا من طلاب الجامعات و32 فريقًا من طلاب المدارس، حيث تأهلت الفرق المشاركة بمراحل متعددة من الاختبارات والتصفيات على مستوى كل دولة لتحديد الفرق المتأهلة للنهائيات بعد تصفيات شهدت مشاركة 30 ألف متسابق.

محافظ الأقصر: البرمجة هي لغة العصر الرقمي

ورحب محافظ الأقصر، بضيوف البطولة على أرض محافظة الأقصر، مؤكدا على ترحيب المحافظة باستضافة كافة الفعاليات الإقليمية والدولية على أرض المحافظة، مشيرا إلى أن البرمجة هي لغة العصر الرقمي وأنها واحدة من أهم المهارات التي يجب اكتسابها، كما أنها مفتاح العديد من الفرص للمستقبل وخلق جيل جديد من المبتكرين.

يذكر أن الإتحاد الدولى لمسابقة البرمجيات للجامعات International Collegiate Programming Contest-ICPC"، كان قد اختار الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتكون المركز الإقليمي لإدارة المسابقات الرسمية للبرمجيات لطلاب جامعات دول إفريقيا والدول العربية African and Arab Collegiate Programming Championship (ACPC)منذ عام 2011 حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.