الأحد 08 ديسمبر 2024
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محافظات

موعد برنامج احتفالية العيد القومي لمحافظة الأقصر

الأقصر
الأقصر

عقد اللواء الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اجتماعًا موسعا بحضور حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الأقصر، وممثلين عن شرطة مرور الأقصر والمرافق والمسطحات المائية، لمناقشة برنامج إحتفالية العيد القومي لمحافظة الأقصر والمقرر يوم الخميس القادم، الثاني عشر من ديسمبر الجاري. 

الخميس.. الأقصر تحتفل بعيدها القومي 

وأوضح اللواء علي الشرابي أن جميع الفرق المسؤولة عن تنفيذ البرنامج ستبدأ تجمعها أمام فندق ونتر بالاس في تمام الساعة الـ 9 صباحا وستقوم بتقديم بعض العروض الفنية والموسيقية والرياضية مع فقرة التنوره برفقة فرقة الربابة والمزمار البلدي، وذلك بمشاركة قطاع التعليم والشباب والرياضة والثقافة وغرفة الشركات السياحية والمنشآت الفندقيه والبالون. 

طوارئ في الأقصر استعدادا للاحتفال بالعيد القومي 

ومن جانبة أكد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر على رفع حالة الاستعداد القصوى لظهور الإحتفالية بمظهر مشرف وبصورة تعكس الجهود المبذولة في خدمة المجتمع وتقديرًا لتاريخ المحافظة.

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