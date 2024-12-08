فرقة النيل للفنون الشعبية تشعل الأجواء بمهرجان التحطيب في الأقصر (فيديو)

قدمت بوابة «فيتو» بثا مباشرا رصدت بعض أغاني الزمن الجميل لفرقة النيل للفنون الشعبية، والتي جذبت أنظار الحاضرين في اليوم الرابع من فعاليات المهرجان القومي للتحطيب في دورته الرابعة عشرة، بساحة أبو الحجاج الأقصري، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وبإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، والفنان أحمد الشافعي، رئيس المهرجان.

اغاني الزمن الجميل بساحة ابوالحجاح بالأقصر



وقامت فرقة النيل للفنون الشعبية بتقديم أغنيات الغلة غلتنا، وحبيبي يا ولدي بحب بلدي، وياريت على وتر الربابة، والتي خطفت أنظار السائحين الأجانب من حول العالم قبل المئات من أهالي الأقصر والصعيد.

يشار إلى أن التحطيب «لعبة الرجال» لعبة مصرية قديمة، نقلت من جدران المعابد، وفيها يستعرض المشاركون مهاراتهم وقدرتهم على التحكم بالعصا، ويعكس المهرجان الذي أسسه المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي، أهمية تلك اللعبة كجزء من الهوية الثقافية المصرية، وقد تم تسجيل لعبة التحطيب عام 2016 ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي في منظمة اليونسكو.

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