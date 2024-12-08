الأحد 08 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

فرقة النيل للفنون الشعبية تشعل الأجواء بمهرجان التحطيب في الأقصر (فيديو)

فرقة النيل للفنون
فرقة النيل للفنون الشعبية

قدمت بوابة «فيتو» بثا مباشرا رصدت بعض أغاني الزمن الجميل لفرقة النيل للفنون الشعبية، والتي جذبت أنظار الحاضرين في اليوم الرابع من فعاليات المهرجان القومي للتحطيب في دورته الرابعة عشرة، بساحة أبو الحجاج الأقصري، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وبإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، والفنان أحمد الشافعي، رئيس المهرجان.

اغاني الزمن الجميل بساحة ابوالحجاح بالأقصر 


وقامت فرقة النيل للفنون الشعبية بتقديم أغنيات الغلة غلتنا، وحبيبي يا ولدي بحب بلدي، وياريت على وتر الربابة، والتي خطفت أنظار السائحين الأجانب من حول العالم قبل المئات من أهالي الأقصر والصعيد.

يشار إلى أن التحطيب «لعبة الرجال» لعبة مصرية قديمة، نقلت من جدران المعابد، وفيها يستعرض المشاركون مهاراتهم وقدرتهم على التحكم بالعصا، ويعكس المهرجان الذي أسسه المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي، أهمية تلك اللعبة كجزء من الهوية الثقافية المصرية، وقد تم تسجيل لعبة التحطيب عام 2016 ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي في منظمة اليونسكو.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر مهرجان التحطيب بالأقصر التحطيب فرق الفنون الشعبية فرقة النيل للفنون الشعبية النيل للفنون الشعبية المهرجان القومي للتحطيب المهرجان القومي للتحطيب بدورته الـ14

مواد متعلقة

التحطيب لعبة الأكابر بالعصا على المزمار البلدي بمهرجان الأقصر (فيديو)

موعد برنامج احتفالية العيد القومي لمحافظة الأقصر

بالمزمار والعصا، عروض البهجة تتواصل بالمهرجان القومي للتحطيب في الأقصر

وزير الثقافة يشهد ختام فعاليات الدورة السابعة عشرة لملتقى الأقصر للتصوير (صور)

الأكثر قراءة

جهود مكثفة للبحث عن مفقودين فى حادث سقوط ميكروباص بترعة الإبراهيمية (صور)

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد التعادل أمام إنيمبا

قناة العربية: الرئيس السورى بشار الأسد وعائلته يصلون موسكو

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة (مستند)

غرق ميكروباص بداخله 14 راكبا فى ترعة الإبراهيمية بأسيوط (صور)

ارتفاع كبير في سعر الدولار بالبنك المركزي بختام التعاملات (آخر تحديث)

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية (فيديو)

جوميز: الزمالك يستحق الخروج بنقطة أمام إنيمبا وهذا سبب استبدال بنتايك

منوعات

المزيد

بحاسوب عملاق،صربيا توظف الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة

ناسا تؤجل مرة أخرى انفصال"Cargo Dragon" عن المحطة الفضائية

لحظة تدمير تمثال الأسد في طرطوس (فيديو)

حقيقة الجسم المضيء في سماء طهران (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 8- 12- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 08- 12- 2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8- 12- 2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

ماهر الأسد.. سراديب اللهو الخفي في سوريا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى «صعيدًا جرزًا»، تفسير الشعراوي للآية 8 من سورة الكهف (فيديو)

الأوقاف: الشائعات سهم مسموم يصيب القلوب والعقول ويدمر النسيج الاجتماعي

تفسير رؤية المطار في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة قريبًا

المزيد
الجريدة الرسمية