التحطيب لعبة الأكابر بالعصا على المزمار البلدي بمهرجان الأقصر (فيديو)

رصدت «بوابة فيتو» في بث مباشر من ساحة أبو الحجاج بوسط مدينة الأقصر، اليوم الأحد، رابع أيام المهرجان القومي للتحطيب في دورته الرابعة عشرة، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب، محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة ويستمر حتى غدا الإثنين 9 ديسمبر الجاري.

بدأت الفعاليات بحلقات التحطيب، بمشاركة مجموعة من شيوخ اللعبة ولاعبي التحطيب من الأقصر ومحافظات الصعيد بحضور الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، ورئيس المهرجان، والعديد من القيادات الثقافية والتنفيذية وجمهور غفير من أهالي الأقصر والسائحين وضيوف المدينة.



المهرجان تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، ويقام بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ويُنفذ من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، وفرع ثقافة الأقصر.

والتحطيب لعبة مصرية قديمة، نقلت من جدران المعابد، وفيها يستعرض المشاركون مهاراتهم وقدرتهم على التحكم بالعصا، وقد تم تسجيل التحطيب عام 2016 ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي في منظمة اليونسكو.

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