عروض البهجة تتواصل، فرقة الأقصر للفنون الشعبية تتألق بمهرجان التحطيب (فيديو)

قدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية أجواء من البهجة والأغاني الفلكلورية والتراثية التي رسمت السعادة والفرحة على وجوه مئات الحاضرين من أبناء الأقصر وعددا من السائحين الأجانب.

سامر التحطيب في اليوم الرابع بالمهرجان القومي بالأقصر



وجذبت فرقة الأقصر للفنون الشعبية الأنظار من خلال وصلات سامر التحطيب على أغاني الزمن الجميل مثل «متي اشوفك ياقلبي اطمنت» و«البنت بيضه» و«مالك ومالي يابوي سايبني في حالي»، وذلك في اليوم الرابع من فعاليات المهرجان القومي للتحطيب في دورته الرابعة عشرة.

تاريخ فرقة الأقصر للفنون الشعبية



يشار إلى أن فرقة الأقصر للفنون الشعبية جرى تأسيسها عام 2009، وتتكون من 40 شخصا من الشباب والبنات، جميعهم من محافظة الأقصر.

وزير الثقافة يفتتح مهرجان التحطيب بالأقصر في دورته الـ14



كان الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، الخميس الماضي افتتح الدورة الرابعة عشرة للمهرجان القومي للتحطيب، والذي يُقام بساحة أبو الحجاج الأقصري، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويستمر حتى الإثنين 9 ديسمبر، بحضور بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والمهندس حمدي السطوحي رئيس صندوق التنمية الثقافية، والفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، ورئيس المهرجان، وعماد فتحي، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، والعديد من القيادات الثقافية والتنفيذية ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأهالي الأقصر.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة: "أننا نحتفل بفن هو جزء من تاريخنا وهويتنا المصرية الأصيلة، فن نقشه أجدادنا من آلاف السنين على جدران معابدهم، والتي نقف اليوم على بُعد خطوات أمام أحد أعظمها وأعرقها، والذي يُمثل دليلًا وشاهدًا على روعة الحضارة المصرية وتاريخها الممتد عبر العصور، فإن التحطيب فن يُعبر عن الأصالة، وهو تراث يمثل جزءًا من حضارتنا التي نفخر بها أمام العالم، ومهرجان التحطيب هو خير دليل على تفرد هذا التراث الغني والمتنوع، والذي نفخر به كذلك كونه تراثًا عالميًا مسجلًا على قوائم اليونسكو لصون التراث".

وأشاد وزير الثقافة بعرض التحطيب ومهارة لاعبيه، الذين استطاعوا تجسيد هذا الفن في لوحة جمالية عصرية تمزج بين الماضي والحاضر، بما يرسخ قيمة وأهمية صون هذا الموروث الثقافي المتفرد.

ووجه وزير الثقافة الشكر للقائمين على تنظيم تنظيم المهرجان من فنانين، وشباب، وأهل الأقصر جميعًا، الذين دائمًا ما يؤكدون أنهم أصحاب حضارة وكرم، كما وجه الشكر إلى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، على دعمه لجميع أنشطة وزارة الثقافة بالأقصر، كما دعا الجميع للمشاركة الجادة في الحفاظ على قيمنا التراثية، ليكونوا جزءًا من رحلة استدامة هذا التراث لجيل جديد يحمل رايات الإبداع.

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