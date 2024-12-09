وقف عمليات البحث عن مفقودين في حادث سقوط ميكروباص بترعة ديروط (صور)

قررت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط منذ قليل إيقاف عمليات البحث عن ناجين أو ضحايا من المفقودين في حادث سقوط سيارة ميكروباص بمياه ترعة بحر يوسف بنطاق مركز ديروط أمام موقف سيارات الأجرة وذلك لصعوبة عمل الغواصين بعد استمرارهم 5 ساعات في عمليات البحث.

سحب الغواصين وقوات الحماية المدنية من موقع سقوط السيارة

وأمرت الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن أسيوط وشرطة المسطحات المائية قواتها وأكثر من 25 غواصا بالانسحاب من موقع غرق السيارة مع التشديد على استئناف عمليات البحث في الصباح لانتشال باقي المفقودين والعثور عليهم.

سقوط سيارة ميكروباص 14 راكبا بترعة بحر يوسف أمام موقف ديروط



كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة يفيد ورود بلاغ بسقوط سيارة ميكروباص 14 راكبا تحمل أرقام (٦٢٥٤ ي.ص.ج) بترعة بحر يوسف أمام موقف سيارات الأجرة بمدينة ديروط.

وعلى الفور أمر محافظ أسيوط بتوجيه كافة الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث حيث انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف ومعدات الوحدة المحلية إلى موقع الحادث وتم إنقاذ 4 مواطنين قبل سقوط السيارة وانتشال جثة من المياه ونقلها لمستشفى ديروط المركزي كما تم رفع السيارة من المياه بواسطة ونش الوحدة المحلية فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن الباقين.

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه فور وقوع الحادث تم تكليف مصطفى علي رئيس مركز ومدينة ديروط بالمتابعة المستمرة وتقديم كافة أوجه الدعم حتى إنتهاء عملية البحث والتعامل مع تداعيات الحادث من حيث إنهاء إجراءات دفن المتوفين ومتابعة صرف التعويضات لأسر المتوفين والمصابين كما كلف محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة والشيماء عبد المعطي وكيل المديرية بالتوجه إلى موقع الحادث وحصر المصابين والمتوفيين وصرف الإعانات العاجلة للمصابين وكافة التعويضات لأسر المتوفين وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم.

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