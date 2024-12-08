الأحد 08 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الحماية المدنية تكثف جهودها لانتشال ركاب ميكروباص سقط بترعة الإبراهيمية بأسيوط (صور)

جهود لانتشال ركاب
جهود لانتشال ركاب ميكروباص أسيوط، فيتو

تكثف قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري، بمديرية أمن أسيوط من جهودها لانتشال وإنقاذ ركاب ميكروباص سقط  في مياه ترعة الإبراهيمية بمركز ديروط بمحافظة أسيوط. 

سقوط سيارة ميكروباص بترعة الإبراهيمية بأسيوط 

 

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغًا من الأهالي بسقوط ميكروباص في ترعة الإبراهيمية، محملة ب14 راكب ما بين رجال ونساء، مساء اليوم الأحد، بموقف الركاب بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، وجاري البحث عن ناجين.

جهود مكثفة لانتشال ركاب ميكروباص سقط بالترعة في أسيوط 

 

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري بأسيوط و6 سيارات إسعاف وفريق كامل من الغواصين إلى موقع الحادث، لانتشال السيارة الميكروباص والبحث عن ناجين في المياه برفقة قوة من الشرطة والحماية المدنية. 

 

5 سيدات و3 مجهولي الهوية، أسماء ضحايا ومصابي انقلاب ميكروباص بصحراوي أسيوط

غرق ميكروباص بداخله 14 راكبا فى ترعة الإبراهيمية بأسيوط (صور)

 

كما انتقلت لموقع الحادث إدارة مجلس مدينة ديروط بأسيوط والمعدات من اللانشات وجاري تكثيف الجهود لانتشال وإنقاذ الركاب، وإبلاغ النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الابراهيمية اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط أمن أسيوط ترعة الإبراهيمية سقوط ميكروباص محافظة اسيوط مياه ترعة الإبراهيمية سقوط سيارة ميكروباص بترعة بأسيوط

مواد متعلقة

فحص 500 مواطن في قافلة طبية ضمن مبادرة "بداية" بأسيوط

تغطية الجزء الفاصل بين موقف سيارات صدفا وكوبري المدرسة أعلى ترعة بني فيز بأسيوط

رفع 32 طن تراكمات قمامة ومخلفات بقرى أسيوط

بدء المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 للإزالات بـ 51 حالة في أسيوط

محافظ أسيوط يكرم 50 رائدة ريفية ويسلمهن شنط أدوات للسباكة

محافظ أسيوط يكشف حقيقة الاستغناء عن 64 معلم حصة بمنفلوط

ضبط 9 طن دقيق بلدي مدعم داخل مخبز بأسيوط

الانتهاء من إنشاء مدرسة الأمل للصم والبكم ببني عدي بأسيوط بتكلفة 24 مليون جنيه

الأكثر قراءة

جهود مكثفة للبحث عن مفقودين فى حادث سقوط ميكروباص بترعة الإبراهيمية (صور)

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد التعادل أمام إنيمبا

قناة العربية: الرئيس السورى بشار الأسد وعائلته يصلون موسكو

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة (مستند)

غرق ميكروباص بداخله 14 راكبا فى ترعة الإبراهيمية بأسيوط (صور)

ارتفاع كبير في سعر الدولار بالبنك المركزي بختام التعاملات (آخر تحديث)

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية (فيديو)

جوميز: الزمالك يستحق الخروج بنقطة أمام إنيمبا وهذا سبب استبدال بنتايك

منوعات

المزيد

بحاسوب عملاق،صربيا توظف الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة

ناسا تؤجل مرة أخرى انفصال"Cargo Dragon" عن المحطة الفضائية

لحظة تدمير تمثال الأسد في طرطوس (فيديو)

حقيقة الجسم المضيء في سماء طهران (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 8- 12- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 08- 12- 2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8- 12- 2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

ماهر الأسد.. سراديب اللهو الخفي في سوريا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى «صعيدًا جرزًا»، تفسير الشعراوي للآية 8 من سورة الكهف (فيديو)

الأوقاف: الشائعات سهم مسموم يصيب القلوب والعقول ويدمر النسيج الاجتماعي

تفسير رؤية المطار في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة قريبًا

المزيد
الجريدة الرسمية