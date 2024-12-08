الحماية المدنية تكثف جهودها لانتشال ركاب ميكروباص سقط بترعة الإبراهيمية بأسيوط (صور)

تكثف قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري، بمديرية أمن أسيوط من جهودها لانتشال وإنقاذ ركاب ميكروباص سقط في مياه ترعة الإبراهيمية بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

سقوط سيارة ميكروباص بترعة الإبراهيمية بأسيوط

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغًا من الأهالي بسقوط ميكروباص في ترعة الإبراهيمية، محملة ب14 راكب ما بين رجال ونساء، مساء اليوم الأحد، بموقف الركاب بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، وجاري البحث عن ناجين.

جهود مكثفة لانتشال ركاب ميكروباص سقط بالترعة في أسيوط

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري بأسيوط و6 سيارات إسعاف وفريق كامل من الغواصين إلى موقع الحادث، لانتشال السيارة الميكروباص والبحث عن ناجين في المياه برفقة قوة من الشرطة والحماية المدنية.

كما انتقلت لموقع الحادث إدارة مجلس مدينة ديروط بأسيوط والمعدات من اللانشات وجاري تكثيف الجهود لانتشال وإنقاذ الركاب، وإبلاغ النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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