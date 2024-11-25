محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمصنع شركة النيل للزيوت والمنظفات (صور)

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، مصنع شركة النيل للزيوت والمنظفات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية على مساحة 33 فدانا بقرية بنى قره التابعة لمركز القوصية، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل داخل مصانع وشركات الإنتاج الواقعة في نطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

رافق المحافظ خلال الجولة المستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية، والمهندس عماد شوقي حسين رئيس قطاع مصانع أسيوط بني قره، ويسرى كامل مدير إدارة المتابعة الميدانية.

محافظ أسيوط يتفقد منفذ بيع منتجات شركة النيل للزيوت والمنظفات

واستهل المحافظ جولته بتفقد منفذ بيع منتجات شركة النيل للزيوت والمنظفات حيث استمع إلى شرح من المسئول المنفذ عن المنتجات التي يتم تقديمها للمواطنين وإطمئن على الأسعار المقدمة موجهًا بأن تكون الأسعار ذات ميزة تنافسية بمقارنة أسعار السوق.

محافظ أسيوط يتفقد مراحل إنتاج زيت الطعام " مرمر" المخصص للبطاقات التموينية

كما تفقد مراحل إنتاج زيت الطعام " مرمر" المخصص للبطاقات التموينية بإنتاج 3500 طن شهريًا واستمع إلى شرح وافى من رئيس القطاع عن مراحل الإنتاج ومطابقاته للمواصفات القياسية وتتم التعبئة آليًا دون ملامسة العنصر البشرى فضلًا عن تفقد مراحل إنتاج الزجاجة الفارغة.

مراحل إنتاج الزيوت الخام وتكريرها

واستكمل المحافظ جولته بتفقد وحدة تكرير الزيوت 120طنا ومتابعة مراحل إنتاج الزيوت الخام وتكريرها، مضيفًا أن المصنع كان يقوم بإنتاج 60٪ من احتياجات المحافظة، وتمت إضافة خط إنتاج جديد ليغطى احتياجات محافظات أسيوط وسوهاج والوادى الجديد، كما يوجد بالمصنع معمل تحليل يقوم بتحليل عينات دورية من إنتاج الزيوت كل ساعتين وإجراء اختبارات الحموضة والبيروكسيد للتأكد من سلامة الزيت المنتج مع وجود متابعة دورية ومستمرة.

وحرص أبو النصر على تفقد مصنع إنتاج الصابون واستمع إلى شرح عن المراحل المختلفة التي يمر بها لإنتاج الصابون كما تفقد وحدة معالجة الصرف الصناعي ومعالجة المياة والتأكد من صلاحيتها بأحواض سمكية قبل صرفها وصرح رئيس القطاع بأن المصنع حاصل على شهادة الايزو 9001 في إنتاج الزيوت والصابون والعلف.

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